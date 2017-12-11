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Госказначейство в течение прошлой недели возместило НДС на 386,5 млн грн
18:25 11.12.2017 |
Государственная казначейская служба с 4 по 8 декабря возместила налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму 386,5 млн грн, сообщается на веб-сайте ведомства.
По данным Госказначейства, наибольшую сумму указанного налога за неделю Госказначейство возместило 5 декабря – 200 млн грн, тогда как в понедельник, 4 декабря, сумма возмещения не превысила 7,3 млн грн, 7 декабря – 79,9 млн грн, 8 декабря – 99,3 млн грн. Возмещение НДС в среду, 6 декабря, отсутствовало.
С начала месяца Госказначейство возместило 438,2 млн грн налога на добавленную стоимость. свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Как сообщалось, за третью неделю ноября Госказначейство возместило на 9,9 млрд грн налога на добавленную стоимость.
Ранее сообщалось, что остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократились всего на 1,8% - до 60,08 млрд грн и в октябре еще на 19% - до 48,564 млрд грн.
Первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в сентябре пояснила агентству "Интерфакс-Украина", что такой большой объем средств связан, прежде всего, с местными бюджетами, на долю которых приходится около двух третей этой суммы.
|Дата
|Сумма возмещения, млн грн
|8.12
|99,3
|7.12
|79,9
|6.12
|-
|5.12
|200
|4.12
|7,3
|1.12
|51,7
|30.11
|56,4
|29.11
|-
|28.11
|173,9
|27.11
|-
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