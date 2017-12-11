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В январе-ноябре приватизация принесла госбюджету 3,36 млрд гривен
17:30 11.12.2017 |
В январе-ноябре Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 3 360,166 млн гривен от приватизации государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ФГИ.
Всего в 2017 году предусмотрено 17,1 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации госимущества; таким образом, план за год выполнен на 19,65%.
Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре ФГИ перечислил в государственный бюджет 3,357 млрд гривен от приватизации госимущества.
В августе ФГИ продал 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Днепрэнерго" (Запорожье), 25% акций энергопоставляющей компании "ДТЭК Днепроблэнерго" (Днипро), 25% акций энергопоставляющей компании "ДТЭК Донецкоблэнерго", 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Западэнерго" и 25% акций энергокомпании "Киевэнерго" компании Ornex, которая входит в группу System Capital Management (SCM) за 3,051 млрд гривен.
В 2016 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,028 млрд гривен от аренды государственного имущества, что составило 167,3% от предусмотренных 615 млн гривен.
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