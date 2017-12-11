Гройсман рассказал, за чей счет наполнят Фонд энергоэффективности

Европейский Союз готов присоединиться к поддержке Фонда энергоэффективности, который начнет работу с января следующего года. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции.

"Мы выделяем в целом 2 млрд грн, из которых 400 млн грн - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд грн - это масштабные проекты энергомодернизации, - сказал Гройсман.

По его словам, с января начнет работу Фонд энергоэффективности. "Мы ожидаем (кроме бюджетных ассигнований) поступления средств в этот Фонд от наших европейских партнеров. Есть решение о выделении 100 млн евро, это примерно 3 млрд грн. Этот транш будет разделен на несколько периодов. На прошлой неделе я посетил Брюссель, и мы говорили о том, чтобы расширить финансирование наших программ энергоэффективности со стороны ЕС", - отметил глава правительства.

Напомним, в начале июня этого года Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности (N5598).

Как заявлял комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, ЕС выделить Украине 100 млн евро в случае, если будет создан фонд энергоэффективности и приняты необходимые законопроекты.