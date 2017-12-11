Украина поднялась в мировом рейтинге продаж оружия

В 2016 году глобальный рынок вооружений впервые за последние пять лет увеличился, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Об этом со ссылкой на пресс-службу SIPRI сообщает БизнесЦензор.

Мировые продажи оружия выросли, по сравнению с 2015 годом, на 1,9%, а с 2002-м - на 38%.

В рейтинге крупнейших компаний, производящих вооружения, украинское госпредприятие "Укроборонпром" оказалось на 77-м месте. В 2015 году "Укроборонпром" был на 84-м месте.

Продажи "Укроборонпрома" за 2016 год, согласно данным исследования, составили $1,06 млрд долларов.

В 2016 совокупный объём продаж вооружений американскими компаниями, входящих в рейтинг, вырос на 4.0% и составил $217,2 млрд. Причинами роста стали военные операции США за рубежом, а также приобретение крупных систем оружия другими странами.

Продажи оружия Lockheed Martin - крупнейшего в мире производителя вооружений - выросли на 10,7% в 2016, что стало решающим фактором увеличения доли США до 57,9% в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI Топ-100.

Доля США на рынке "Топ-100" составляет 57,9%. Второе место в списке лидеров в торговле оружием занимают западноевропейские страны, а третье - Россия, ее доля составляет 7,1% общего объема мировых продаж. Суммарный оборот десяти крупнейших российских производителей вооружений вырос на 3,8%, достигнув $26,6 млрд.

В Западной Европе наблюдается неоднозначная тенденция: в то время как французские и итальянские компании сокращают продажи оружия, немецкие и британские концерны наращивают прибыль. К примеру, продукция немецких производителей танков и БТР Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall пользуется большим спросом как в Европе, так и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Категория "другие традиционные производители" SIPRI охватывает компании, базирующиеся в Австралии, Израиле, Японии, Польше, Сингапуре и Украине. В 2016 объём продаж вооружений компаниями сократился на 1,2%, что в значительной степени было обусловлено общим сокращением продаж вооружений японскими компаниями (-6,4 %). Крупнейшие в мире японские оборонные компании пережили резкий спад продаж в 2016.