Итальянский лоукостер начал летать из Милана в Киев

Маршрутная сеть итальянского лоукостера Ernest Airlines пополнилась еще одним украинским аэропортом. Сегодня перевозчик начал летать из аэропорта Милан (Бергамо) в Киев (Жуляны). Также Ernest Airlines открыл рейс Киев-Неаполь, передает корреспондент ЦТС.

Самолет, выполняющий рейс EG273 Милан-Киев, приземлился в аэропорту Жуляны в 10:30. После чего состоялась официальная церемония встречи нового рейса. Красную ленточку перерезал посол Италии Давиде Ла Чечилиа

Также в 11:15 будет отправлен рейс EG276 Киев-Неаполь. Рейсы в Милан и Неаполь будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 49 евро.

Напомним, что 8 декабря Ernest Airlines запустил два новых рейса в аэропорт Львов - из Неаполя и Венеции.

Ernest Airlines является небольшой итальянской авиакомпанией с албанской регистрацией. Флот лоукостера состоит из двух самолетов A320 и A319. В данный момент авиакомпания выполняет полеты из столицы Албании Тираны в несколько городов Италии.