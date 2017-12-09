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Рада повысила порог отнесения налгоплательщиков к крупным
23:05 08.12.2017 |
Крупным налогоплательщиком будет считаться плательщик с оборотом за последние 4 квартала свыше эквивалента EUR50 млн или суммой всех налогов, сборов и платежей в госбюджет свыше EUR1 млн при условии, что без таможенных платежей она выше EUR0,5 млн.
Соответствующие правки в Налоговый кодекс внесла Верховная Рада законом № 6776-д, принятым в ночь на пятницу.
"Эта правка внесена по просьбе Офиса крупных плательщиков. Потому что в связи со значительным ростом объемов операций всех налогоплательщиков в Офис в этом году должно перейти еще 1,2 тыс. плательщиков, а Офис должен заниматься промышленно-финансовыми группами...", - аргументировала необходимость таких изменений глава налового комитета Нина Южанина, представляя документ.
В настоящее время крупным плательщиком считается плательщик с оборотом свыше 1 млрд грн или общей суммой налогов свыше 20 млн грн.
Помимо того депутаты предоставили центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую и таможенную политику, право принимать решение о смене неосновного места учета крупного плательщика налогов.
В этой связи Офис крупных налогоплательщиков уже заявил, что "плательщики, которые находятся "на грани" определения, что ранее приводило к постоянной миграции между Офисом и областными Главными управления их места учета, в дальнейшем будут обслуживаться контролирующими органами по своему местонахождению".
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