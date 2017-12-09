Первичный рынок б/у легковых авто в Украине за 11 мес. замедлил рост

По данным ассоциации «Укравтопром», в ноябре на первичном рынке легковых автомобилей бывшие в эксплуатации автомобили охватили 45% общего объема продаж - из общего количества 13 тыс. 902 зарегистрированных легковых автомобилей 6225 шт. пришлось на бывшие в эксплуатации. По сравнению с результатом ноября прошлого года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросло на 83 процента.

Наибольшее количество украинских номеров в ноябре получили сразу две марки - Volkswagen и Renault показали одинаковый результат 1058 б/у авто. Подержанные Volkswagen, продемонстрировав 56-процентный рост к аналогичному показателю прошлого года, охватили 64% общего количества зарегистрированных в ноябре автомобилей этой марки. Рост первичных регистраций Renault составил 58% к аппг и обеспечил долю 59% общего объема продаж марки. На третьей строке рейтинга закрепилась Skoda (742 шт.), почти вдвое превысив результат аппг. Доля зарегистрированных подержанных автомобилей этой чешской марки в ноябре составила 55 процентов. Opel стабильно удерживает четвертую позицию с результатом 474 б/у авто (+37% к аппг), что составляет 97% первичных регистраций марки за ноябрь. В пятерку лидеров ноября вошел Ford, превысив прошлогодний результат в 2,5 раза и заняв половину общего объема первичных регистраций бренда.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 50 тыс. 309 бывших в эксплуатации импортированных легковых авто, что в 3,8 раза больше чем за первые одиннадцать месяцев 2016 года.