Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц.

Соответствующая норма была внесена в виде правки в законопроект №6776, который Рада приняла 7 декабря, передают Українські Новини.

Согласно указанной норме, в случае ввоза на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, несопровождаемом багаже базой налогообложения является их таможенная стоимость (для юридических лиц) или фактурная стоимость (для физических лиц), определенная в соответствии с Таможенным кодексом Украины, с учетом пошлины и акцизного налога, подлежащих уплате.

"В случае ввоза на таможенную территорию Украины в ручной клади и в сопровождаемом багаже товаров (кроме подакцизных товаров и личных вещей), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, через другие, чем открытые для воздушного сообщения, пункты пропуска через государственную границу Украины физическим лицом, которое отсутствовало в Украине менее 24 часов или въезжало в Украину чаще одного раза в течение 72 часов, базой налогообложения является часть суммарной фактурной стоимости таких товаров, превышающую эквивалент 50 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате", - сказано в правке.

Указанная правка была внесена депутатом Верховной Рады Вадимом Денисенко.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада ввела рассрочку до 24 месяцев по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины различного перечня оборудования до 2020 года.