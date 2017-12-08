Рада снизила ренту на добычу газа на новых скважинах до 6-12%

Верховная Рада установила ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа на новых скважинах на уровне 6% (для сверхглубоких скважин) и 12% (глубиной до 5 км). Об этом говорится в редакции законопроекта №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс, утвержденного парламентом 7 декабря.

Обычные ставки ренты на газ составляют 14-29%. Стимулирующая рента не распространяется на нефть и газовый конденсат, а также на газ, добытый по договорам о совместной деятельности.

Новой скважиной считается та, бурение которой было начато после 1 января 2018 г.

Новая редакция Налогового кодекса содержит оговорку, что в течение 5 лет, до 2023 г., ставки ретны для новых скважин повышаться не будут.

Также парламент с отсрочкой на 1 год, с 1 января 2019 г., снизил ставки на газоконденсат с 21-45% до 14-29%, тем самым уровняв их с нефтью и газом.

Кроме этого, в Налоговом кодексе отдельно прописана рента для соглашений о разделе продукции на уровне 2% для нефти и 1,25% для газа.

Как сообщал enkorr, добыча природного газа в Украине в январе-октябре 2017 г. увеличилась на 3,7% (на 619,9 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 17,25 млрд куб. м.

Напомним, в декабре 2016 г. во время принятия бюджета на текущий год депутаты снизили размера рентной платы за добычу нефти, но не поддержали введение ренты на уровне 12% на новые скважины при добыче природного газа.