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Рост цен производителей в Украине в ноябре замедлился до 1,8%, в годовом измерении - до 18,4% - Госстат
17:12 08.12.2017 |
Рост цен производителей промышленной продукции Украины в ноябре замедлился до 1,8% с 2,3% в октябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Госстат указывает, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) цены производителей в ноябре выросли на 18,4%, тогда как месяцем ранее рост составлял 18,8%.
В целом за 11 месяцев 2017 года цены производителей Украины выросли на 27,5% (в январе-октябре - 28,6%), уточнил Госстат.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре цены выросли на 8,9%, в частности, в добыче металлических руд - на 14,1%, сырой нефти - на 10,3%, каменного угля - на 8,7% , камня, песка и глины - на 2,7%, природного газа - на 0,6%.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 1,0%, в т.ч. в производстве кокса и коксопродуктов - на 5,0%, химических веществ и химической продукции - на 2,2%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 0,7%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 0,6%. В то же время в производстве продуктов нефтепереработки зафиксировано снижение цен на 0,9%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,1%. При этом в производстве сахара продукция подорожала на 5,5%, молочных продуктов - на 3,3%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 1,5%, переработке и консервировании фруктов и овощей - на 0,8%, производстве напитков - на 0,9%, мяса и мясных продуктов - на 0,7%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 0,8%, в т.ч. на электроэнергию - на 0,8%, теплоэнергию - на 0,6%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2017 года, %
|ноябрь 2017 к октябрю 2017
|ноябрь 2017 к декабрю 2016
|ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016
|январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016
|Промышленность всего
|1,8
|14,6
|18,4
|27,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|8,9
|26,7
|43,8
|53,3
|Добыча каменного угля
|8,7
|47,7
|75,3
|47,7
|Добыча сырой нефти и природного газа
|3,4
|12,9
|14,6
|34,5
|Добыча металлических руд
|14,1
|23,6
|46,9
|61,7
|Перерабатывающая промышленность
|1,0
|17,1
|20,7
|22,2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|1,1
|11,4
|13,5
|15,5
|производство мяса и мясных продуктов
|0,7
|27,1
|28,7
|23,6
|производство молочных продуктов
|3,3
|16,4
|22,4
|26,3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|1,5
|16,0
|18,1
|14,2
|производство сахара
|5,5
|-0,7
|-2,5
|11,3
|производство напитков
|0,9
|14,9
|18,0
|14,8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|1,9
|10,5
|10,6
|6,1
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|0,4
|8,9
|8,6
|6,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|1,9
|39,4
|37,5
|63,1
|Производство химических веществ и химической продукции
|2,2
|18,0
|25,0
|14,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,7
|10,0
|10,4
|9,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,7
|11,7
|12,1
|11,6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|0,6
|26,3
|34,8
|35,9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|0,6
|10,1
|10,7
|10,7
|Производство электронного оборудования
|0,7
|20,4
|22,1
|12,7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|1,1
|11,0
|11,7
|10,6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|0,8
|16,5
|20,6
|16,0
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|0,8
|1,4
|1,0
|27,3
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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