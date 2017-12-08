Рост цен производителей в Украине в ноябре замедлился до 1,8%, в годовом измерении - до 18,4% - Госстат

Рост цен производителей промышленной продукции Украины в ноябре замедлился до 1,8% с 2,3% в октябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Госстат указывает, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) цены производителей в ноябре выросли на 18,4%, тогда как месяцем ранее рост составлял 18,8%.

В целом за 11 месяцев 2017 года цены производителей Украины выросли на 27,5% (в январе-октябре - 28,6%), уточнил Госстат.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре цены выросли на 8,9%, в частности, в добыче металлических руд - на 14,1%, сырой нефти - на 10,3%, каменного угля - на 8,7% , камня, песка и глины - на 2,7%, природного газа - на 0,6%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 1,0%, в т.ч. в производстве кокса и коксопродуктов - на 5,0%, химических веществ и химической продукции - на 2,2%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 0,7%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 0,6%. В то же время в производстве продуктов нефтепереработки зафиксировано снижение цен на 0,9%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,1%. При этом в производстве сахара продукция подорожала на 5,5%, молочных продуктов - на 3,3%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 1,5%, переработке и консервировании фруктов и овощей - на 0,8%, производстве напитков - на 0,9%, мяса и мясных продуктов - на 0,7%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 0,8%, в т.ч. на электроэнергию - на 0,8%, теплоэнергию - на 0,6%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2017 года, %

ноябрь 2017 к октябрю 2017 ноябрь 2017 к декабрю 2016 ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016 январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016 Промышленность всего 1,8 14,6 18,4 27,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 8,9 26,7 43,8 53,3 Добыча каменного угля 8,7 47,7 75,3 47,7 Добыча сырой нефти и природного газа 3,4 12,9 14,6 34,5 Добыча металлических руд 14,1 23,6 46,9 61,7 Перерабатывающая промышленность 1,0 17,1 20,7 22,2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,1 11,4 13,5 15,5 производство мяса и мясных продуктов 0,7 27,1 28,7 23,6 производство молочных продуктов 3,3 16,4 22,4 26,3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 1,5 16,0 18,1 14,2 производство сахара 5,5 -0,7 -2,5 11,3 производство напитков 0,9 14,9 18,0 14,8 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 1,9 10,5 10,6 6,1 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 0,4 8,9 8,6 6,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 1,9 39,4 37,5 63,1 Производство химических веществ и химической продукции 2,2 18,0 25,0 14,5 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,7 10,0 10,4 9,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,7 11,7 12,1 11,6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 0,6 26,3 34,8 35,9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 0,6 10,1 10,7 10,7 Производство электронного оборудования 0,7 20,4 22,1 12,7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 1,1 11,0 11,7 10,6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 0,8 16,5 20,6 16,0 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 0,8 1,4 1,0 27,3

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат