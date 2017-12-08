Инфляция в ноябре замедлилась до 0,9%, в годовом измерении - до 13,6% - Госстат

Потребительские цены в Украине в ноябре 2017 года выросли на 0,9%, тогда как месяцем ранее рост составил 1,2%, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

По ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) инфляция в ноябре замедлилась до 13,6% с 14,6% по итогам октября. С начала года инфляция составила 14,5% (в январе-октябре – 14,6%) уточнил Госстат.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Более всего (на 11,2%) подорожали яйца. На 5,9-2,3% повысились цены на сало, молоко, сметану, сыры, масло, кисломолочную продукцию, хлеб. В то же время на 6,8-1,4% подешевели гречневая крупа, сахар, фрукты, мясо птицы, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 2,5%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,0% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 3,3%, а также проезда в автодорожном транспорте на 1,9%.

В сфере связи цены выросли на 0,9%, что связано с подорожанием услуг мобильной связи на 2,0%.



Индекс цен потребителей в ноябре 2017г, %

ноябрь 2017 к октябрю 2017 ноябрь 2017 к декабрю 2016 ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016 январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016 Индекс потребительских цен 0,9 12,5 13,6 14,5 Продукты питания и безалкогольные напитки 0,9 16,0 17,9 12,4 Продукты питания 0,9 16,5 18,4 12,9 Хлеб та хлебопродукты 1,0 9,6 11,0 8,2 Хлеб 2,3 18,0 20,5 15,0 Макаронные изделия 0,6 7,4 8,1 5,7 Мясо и мясопродукты -0,3 28,8 29,8 20,1 Рыба та рыбопродукты -0,3 1,0 1,4 1,8 Молоко 5,3 18,3 25,9 26,6 Сыр и мягкий сыр (творог) 3,0 17,0 22,7 22,4 Яйца 11,2 13,5 15,4 3,8 Масло сливочное 3,0 17,9 24,5 28,4 Масло подсолнечное 0,8 3,1 3,3 5,7 Фрукты -2,3 31,9 28,9 13,6 Овощи -0,5 16,5 24,6 9,2 Сахар -5,9 -3,9 -2,4 8,2 Безалкогольные напитки 0,5 6,3 6,3 4,9 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,6 20,0 23,8 26,8 Одежда и обувь -0,7 3,4 0,5 2,6 Одежда -0,8 3,4 0,1 2,2 Обувь -0,7 3,6 1,1 2,7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,8 10,3 10,3 28,5 Содержание и ремонт жилья 0,7 7,0 7,2 7,4 Водоснабжение 0,3 21,6 22,3 30,0 Канализация 0,2 16,5 17,0 24,1 Содержание домов и придомовых территорий 1,2 47,2 47,8 35,6 Электроэнергия 0,0 28,1 28,1 51,3 Природный газ 0,0 1,2 1,2 9,0 Горячая вода, отопление 2,3 2,7 2,6 64,3 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,7 2,9 3,0 2,8 Здравоохранение 0,8 6,7 6,9 6,1 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,8 5,1 5,1 3,9 Амбулаторные услуги 1,3 14,1 15,1 14,0 Транспорт 2,0 14,6 15,4 14,0 Топливо и масла 3,3 17,0 17,7 17,2 Транспортные услуги 1,7 21,0 22,2 17,3 Пассажирский железнодорожный транспорт -0,1 6,3 6,0 3,7 Пассажирский автодорожный транспорт 1,9 23,0 24,4 19,2 Связь 0,9 8,5 11,5 8,6 Отдых и культура 0,2 4,4 3,9 4,3 Образование 0,0 14,9 15,1 11,6 Рестораны та гостиницы 1,4 15,3 16,2 13,3 Разные товары и услуги 2,8 4,3 5,8 5,2

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат