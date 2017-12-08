Инфляция в ноябре замедлилась до 0,9%, в годовом измерении - до 13,6% - Госстат

По ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) инфляция в ноябре замедлилась до 13,6% с 14,6% по итогам октября. С начала года инфляция составила 14,5% (в январе-октябре – 14,6%) уточнил Госстат.
На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Более всего (на 11,2%) подорожали яйца. На 5,9-2,3% повысились цены на сало, молоко, сметану, сыры, масло, кисломолочную продукцию, хлеб. В то же время на 6,8-1,4% подешевели гречневая крупа, сахар, фрукты, мясо птицы, свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 2,5%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%.
Повышение цен на транспорт в целом на 2,0% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 3,3%, а также проезда в автодорожном транспорте на 1,9%.
В сфере связи цены выросли на 0,9%, что связано с подорожанием услуг мобильной связи на 2,0%.
Индекс цен потребителей в ноябре 2017г, %
|ноябрь 2017 к октябрю 2017
|ноябрь 2017 к декабрю 2016
|ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016
|январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016
|Индекс потребительских цен
|0,9
|12,5
|13,6
|14,5
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|0,9
|16,0
|17,9
|12,4
|Продукты питания
|0,9
|16,5
|18,4
|12,9
|Хлеб та хлебопродукты
|1,0
|9,6
|11,0
|8,2
|Хлеб
|2,3
|18,0
|20,5
|15,0
|Макаронные изделия
|0,6
|7,4
|8,1
|5,7
|Мясо и мясопродукты
|-0,3
|28,8
|29,8
|20,1
|Рыба та рыбопродукты
|-0,3
|1,0
|1,4
|1,8
|Молоко
|5,3
|18,3
|25,9
|26,6
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|3,0
|17,0
|22,7
|22,4
|Яйца
|11,2
|13,5
|15,4
|3,8
|Масло сливочное
|3,0
|17,9
|24,5
|28,4
|Масло подсолнечное
|0,8
|3,1
|3,3
|5,7
|Фрукты
|-2,3
|31,9
|28,9
|13,6
|Овощи
|-0,5
|16,5
|24,6
|9,2
|Сахар
|-5,9
|-3,9
|-2,4
|8,2
|Безалкогольные напитки
|0,5
|6,3
|6,3
|4,9
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,6
|20,0
|23,8
|26,8
|Одежда и обувь
|-0,7
|3,4
|0,5
|2,6
|Одежда
|-0,8
|3,4
|0,1
|2,2
|Обувь
|-0,7
|3,6
|1,1
|2,7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,8
|10,3
|10,3
|28,5
|Содержание и ремонт жилья
|0,7
|7,0
|7,2
|7,4
|Водоснабжение
|0,3
|21,6
|22,3
|30,0
|Канализация
|0,2
|16,5
|17,0
|24,1
|Содержание домов и придомовых территорий
|1,2
|47,2
|47,8
|35,6
|Электроэнергия
|0,0
|28,1
|28,1
|51,3
|Природный газ
|0,0
|1,2
|1,2
|9,0
|Горячая вода, отопление
|2,3
|2,7
|2,6
|64,3
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,7
|2,9
|3,0
|2,8
|Здравоохранение
|0,8
|6,7
|6,9
|6,1
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,8
|5,1
|5,1
|3,9
|Амбулаторные услуги
|1,3
|14,1
|15,1
|14,0
|Транспорт
|2,0
|14,6
|15,4
|14,0
|Топливо и масла
|3,3
|17,0
|17,7
|17,2
|Транспортные услуги
|1,7
|21,0
|22,2
|17,3
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-0,1
|6,3
|6,0
|3,7
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1,9
|23,0
|24,4
|19,2
|Связь
|0,9
|8,5
|11,5
|8,6
|Отдых и культура
|0,2
|4,4
|3,9
|4,3
|Образование
|0,0
|14,9
|15,1
|11,6
|Рестораны та гостиницы
|1,4
|15,3
|16,2
|13,3
|Разные товары и услуги
|2,8
|4,3
|5,8
|5,2
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат