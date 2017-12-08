Финансовые новости
- |
- 08.12.17
- |
- 21:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 18,5%
14:36 08.12.2017 |
Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2017 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $7 млрд 848,378 млн (в январе-ноябре 2016 года - $6 млрд 625,749 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 19,88% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,24% за 11 месяцев прошлого года.
В ноябре поступления от экспорта черных металлов составляли $932,479 млн, тогда как в предыдущем месяце - $744,434 млн.
Согласно таможенной статистике, Украина в январе-ноябре 2017 года нарастила импорт аналогичной продукции на 41,2% - до $1 млрд 34,654 млн. В ноябре этот показатель составил $94,426 млн ($120,485 млн).
Кроме того, Украина в январе-ноябре-2017 увеличила экспорт металлоизделий на 28,5% - до $808,465 млн. В ноябре их поставлено на $96,378 млн ($82,319 млн). За этот период импорт металлоизделий возрос на 24,1% - до $727,727 млн. В ноябре импортировано на $73,257 млн ($74,267 млн).
Как сообщалось, Украина в 2016г снизила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 2015 годом - до $7 млрд 247,371 млн, увеличила импорт аналогичной продукции на 16,3% - до $799,080 млн.
Кроме того, Украина в 2016 году сократила экспорт металлоизделий на 24,8% - до $689,811 млн, импорт металлоизделий возрос на 23,8% - до $645,485 млн.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав нацменьшинств в статье о языке обучения
|Венский формат. До чего договорились Климкин, Лавров и Тиллерсон
|Bellingcat и The Insider установили ключевого фигуранта дела о крушении MH17
|Минфин временно остановил работу системы рисков с НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц
|Цены на нефть растут 8 декабря на данных об импорте КНР, цена Brent - $62,9 за баррель
|В течение первой недели декабря средние цены на светлые нефтепродукты и СУГ в рознице росли, а в мелком опте падали
|Рада снизила ренту на добычу газа на новых скважинах до 6-12%
|Рада расширила область освобождения от акциза с компонентов моторных топлив
|Рост цен производителей в Украине в ноябре замедлился до 1,8%, в годовом измерении - до 18,4% - Госстат
Это интересно
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире
|Google уведомит пользователей о приложениях, собирающих данные без их ведома
|В Samsung предложена технология сканирования ладони при помощи камеры смартфона
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно