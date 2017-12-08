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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 18,5%

14:36 08.12.2017 |

Экономика

 

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2017 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $7 млрд 848,378 млн (в январе-ноябре 2016 года - $6 млрд 625,749 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 19,88% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,24% за 11 месяцев прошлого года.

В ноябре поступления от экспорта черных металлов составляли $932,479 млн, тогда как в предыдущем месяце - $744,434 млн.

Согласно таможенной статистике, Украина в январе-ноябре 2017 года нарастила импорт аналогичной продукции на 41,2% - до $1 млрд 34,654 млн. В ноябре этот показатель составил $94,426 млн ($120,485 млн).

Кроме того, Украина в январе-ноябре-2017 увеличила экспорт металлоизделий на 28,5% - до $808,465 млн. В ноябре их поставлено на $96,378 млн ($82,319 млн). За этот период импорт металлоизделий возрос на 24,1% - до $727,727 млн. В ноябре импортировано на $73,257 млн ($74,267 млн).

Как сообщалось, Украина в 2016г снизила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 2015 годом - до $7 млрд 247,371 млн, увеличила импорт аналогичной продукции на 16,3% - до $799,080 млн.

Кроме того, Украина в 2016 году сократила экспорт металлоизделий на 24,8% - до $689,811 млн, импорт металлоизделий возрос на 23,8% - до $645,485 млн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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