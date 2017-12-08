За 11 месяцев ГФС увеличила сбор ЕСВ на 27,2% до 160,9 млрд гривен

Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор единого социального взноса на 27,2% до 160,9 млрд гривен в январе-ноябре 2017 года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В течение января-ноября 2017 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 160,9 млрд гривен.

Это на 27,2%, или на 43,8 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

"По состоянию на 1 декабря индикативный показатель, определенный Министерством финансов, выполнен в полном объеме. С учетом поступлений в декабре дополнительные ожидаемые поступления единого взноса за 2017 год составят около 20 млрд гривен", - отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Как сообщали Українські Новини, единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.