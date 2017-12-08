Рада ввела ограничения на беспошлинный ввоз товаров через границу не чаще раза в трое суток

Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью не более EUR50 и весом не тяжелее 50 кг до одного раза в трое суток. При этом время отсутствия гражданина в стране должно превышать 24 часа.

Соответствующие правки в Таможенный кодекс (закон №7280) парламент принял на пленарном заседании в четверг.

Согласно принятым изменениям в таможенное законодательство, при превышении указанных ограничений базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров, что превышает эквивалент EUR50, с учетом подлежащей оплате пошлины.

Товар также будет облагаться соответствующей пошлиной в случае ввоза товаров физическими лицами в ручной поклаже или сопровождающем багаже чаще раза в сутки. При этом налог будет налагаться на товары, ввозимые после первого пересечения границы.

В то же время пошлиной и акцизным налогом будут облагаться товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях.