Рада поручила Кабмину рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен в 2018

Верховная Рада поручила Кабинету Министров рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен в 2018 году.

Соответствующая правка предусмотрена при принятии госбюджета-2018, передают Українські Новини.

Премьер-министр Владимир Гройсман в заключительном слове перед голосованием за госбюджет-2018 отметил, что в законопроекте предусмотрена норма о корректировке минимальной зарплаты в зависимости от национальной экономики и выразил надежду, что ее удастся увеличить.

"Мы можем учесть предложения по увеличению минимальной зарплаты по результатам работы первого или второго квартала национальной экономики и выйти на цифру, которую оглашал Президент - 4 100-4 200. Я думаю это то, над чем мы должны работать", - сказал Гройсман.

В то же время при постановке на голосование госбюджета председатель Верховной Рады Андрей Парубий, перечисляя правки, озвученные депутатами, которые будут учтены в госбюджете, по настоянию председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко добавил: "рассмотреть возможность (повышения минимальной зарплаты) до 4 200 (гривен) с первого квартала".

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предложил Раде установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату - 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году.