Рада внесла правки в Налоговый кодекс - предпоследний закон из бюджетного пакета-2018

Верховная Рада приняла правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающий увеличение акцизов на табачные изделия на 29,7%, ставок экологического налога на 11,2%, рентной платы (кроме добычи полезных ископаемых) - на 16,8%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №6776-д в четверг вечером проголосовали 252 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, индексация соответствует прогнозному росту индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции.

Законопроектом предусматривается постепенное - до 2025 года - повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на 29,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 евро за 1 тыс. штук.

Отмечается, что сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет EUR20 (596,05 грн) за 1 тыс. штук.

В документе указывается, что такие правки позволят увеличить поступления в бюджет Украины на 12,46 млрд грн, из которых за счет акцизов на табак - 11,74 млрд грн.

Помимо этого, в ходе доработки законопроекта ко второму чтению в него было внесено еще 244 предложения, их которых, по словам главы профильного комитета Нины Южаниной, учтено 178.

В частности, Верховная Рада на пятилетний срок разрешила ввоз без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов ввоз электромобилей и понизила до 6% и 12% ренту на газ из новых скважин (соответственно глубиной свыше 5 км и до 5 км) и ввела 24-мес. отсрочку на уплату НДС при импорте оборудования.