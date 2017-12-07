Финансовые новости
- |
- 07.12.17
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада внесла правки в Налоговый кодекс - предпоследний закон из бюджетного пакета-2018
Верховная Рада приняла правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающий увеличение акцизов на табачные изделия на 29,7%, ставок экологического налога на 11,2%, рентной платы (кроме добычи полезных ископаемых) - на 16,8%.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №6776-д в четверг вечером проголосовали 252 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке к документу, индексация соответствует прогнозному росту индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции.
Законопроектом предусматривается постепенное - до 2025 года - повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на 29,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 евро за 1 тыс. штук.
Отмечается, что сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет EUR20 (596,05 грн) за 1 тыс. штук.
В документе указывается, что такие правки позволят увеличить поступления в бюджет Украины на 12,46 млрд грн, из которых за счет акцизов на табак - 11,74 млрд грн.
Помимо этого, в ходе доработки законопроекта ко второму чтению в него было внесено еще 244 предложения, их которых, по словам главы профильного комитета Нины Южаниной, учтено 178.
В частности, Верховная Рада на пятилетний срок разрешила ввоз без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов ввоз электромобилей и понизила до 6% и 12% ренту на газ из новых скважин (соответственно глубиной свыше 5 км и до 5 км) и ввела 24-мес. отсрочку на уплату НДС при импорте оборудования.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как будет работать налог на выведенный капитал и чем он лучше налога на прибыль
|НАБУ раздора. Как помирятся Запад и власть
|Большой переполох в Иерусалиме. Что задумал Трамп назло Госдепу
|Рада приняла за основу законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада внесла правки в Налоговый кодекс - предпоследний закон из бюджетного пакета-2018
|Как будет работать налог на выведенный капитал и чем он лучше налога на прибыль
|НБУ перечислил последний транш 4,4 млрд гривен в госбюджет в 2017
|Рада приняла за основу законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках
|Рада разрешила президенту самостоятельно комплектовать НКРЭКУ до конкурсного отбора новых членов регулятора
|Цены на нефть усилили рост 7 декабря, Brent подорожала до $61,89 за баррель
|Рада продлила мораторий на отчуждение сельхозземель до 2019
Это интересно
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus