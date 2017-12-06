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Кабмин одобрил создание национальной угольной компании
17:33 06.12.2017 |
Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о создании государственного предприятия "Национальная угольная компания". Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, в ходе принятия решения министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что при создании компании должны быть учтены замечания Минфина. Согласно документу, Минэнерго поручили реорганизовать государственные шахты путем их присоединения к компании.
Национальная угольная компания объединит 33 шахты, и это должно позволить проводить единую политику государства в этой отрасли. В частности, предполагается, что централизованные закупки могут сэкономить 1,5 млрд гривен.
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