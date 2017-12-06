Таможенные поступления в бюджет увеличились на 35,1% до 285 млрд гривен за 11 месяцев, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что таможенные поступления в бюджет увеличились на 35,1%, или на 73,9 млрд гривен, до 284,97 млрд гривен за январь-ноябрь.

Об этом говорится в сообщение ГФС, передают Українські Новини.

С начала года таможнями ГФС фактически перечислено в бюджет 284,97 млрд гривен таможенных платежей, что по сравнению с январем-ноябрем 2016 года больше на 35,1%, или на 73,9 млрд гривен.

В частности, сверх индикатив обеспечено 30,15 млрд гривен.

Кроме того, в ноябре таможенные отчисления в бюджет превысили 31,3 млрд гривен, что на 3 млрд гривен, или на 10,9% превышает приведенные индикативы.

Сообщается, что фактические поступления за ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 41,1% или на 9,1 млрд гривен.

По словам и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, среднедневные поступления в ноябре текущего года составили 1,4 млрд гривен, что на 41%, или на 415 млн гривен, больше показателей аналогичного периода 2106 года.

Как сообщали Українські Новини, ГФС увеличила таможенные отчисления в государственный бюджет за октябрь текущего года на 37,3% до более 30 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



