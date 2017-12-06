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Общий госдолг в октябре сократился на 1% до $76,3 млрд
16:15 05.12.2017 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре сократился на 0,98%, или на 750 млн долларов до 76,29 млрд долларов (по состоянию на 31 октября) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец октября составил 2 046,78 млрд гривен, или 76,29 млрд долларов против 2 043,19 млрд гривен, или 77,04 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 1 738,73 млрд гривен (64,81 млрд долларов) против 1 724,72 млрд гривен, или 65,03 млрд долларов месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 340 млн долларов до 38,52 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 5,56 млрд гривен до 705,31 млрд гривен (26,29 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 31 октября составил 308,05 млрд гривен, или 11,48 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
Предельный размер госдолга в госбюджете на 2017 год заложен на уровне 1 823,7 трлн гривен.
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