В случае проведения земельной реформы цена за гектар составила бы 50-60 тыс. гривен, - замминистра агрополитики Мартынюк

"Теневой рынок земли будет существовать, пока будет действовать мораторий на ее продажу. Если бы рынок запустился, цена одного га колебалась от 50 до 60 тыс. грн", - сообщил первый замминистра в эфире телеканала ICTV в понедельник.

По его словам, мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

"Та эпопея, которую мы видим сегодня с продлением моратория, - это ничто иное, как голый пиар для того, чтобы понравиться людям и сказать, что их защитили", - добавил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он уточнил, что выступает против продажи земли агрохолдингам и иностранцам.

"Возможно допустить оборот земли между фермерами-украинцами - физическими лицами в тех объемах, которые необходимы для создания сельскохозяйственного предприятия", - указал премьер.

М.Мартынюк добавил, что в земельный кадастр внесены 70% всех участков, Госгеокадастр полностью обеспечивает процесс передачи участков в аренду.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений во вторник, 5 декабря, рассмотрит пять законопроектов относительно продления моратория на продаже земель сельхозназначения.

Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года. Парламент также поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Правительство планировало зарегистрировать проект закона о рынке земли осенью этого года. К настоящему времени этот законопроект еще не подан в парламент.