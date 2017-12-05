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Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко исключает введение рынка земли с 2019
08:55 05.12.2017 |
Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") исключает введение рынка земли с 2019 года.
Об этом она сообщила в ходе эфира телеканала "Прямий", передают Українські Новини.
"Нет шансов, что продажа земли будет с 2019-го года... Минимум 2 года будет наводиться порядок. Два года будем подходить к разработке этих механизмов", - сказала она.
По словам Луценко, перед тем, как отменять мораторий на продажу земли, нужно навести порядок с землями в стране.
"Что означает рынок земли? До тех пор, пока мы не наведем порядок с регистрацией, наполнением землями сельхозназначения, землями коммунального назначения, землями, которые остались после распада колхозов, нужно проверить, оцифрована ли вся земля. Сейчас около 30% земли находится в тени, незаконно засаживается, налоги не платятся, местная община от этого ничего не получает", - объяснила она.
Луценко выразила позицию Президента, что мораторий будет снят тогда, когда государство узнает собственников всей земли в стране.
Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд за скорейшее принятие пенсионной и земельной реформ.
Президент Петр Порошенко выступает за скорейшее проведение земельной реформы и предоставление возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения.
Кабинет Министров намерен провести общенациональную нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году.
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