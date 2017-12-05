Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко исключает введение рынка земли с 2019

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") исключает введение рынка земли с 2019 года.

Об этом она сообщила в ходе эфира телеканала "Прямий", передают Українські Новини.

"Нет шансов, что продажа земли будет с 2019-го года... Минимум 2 года будет наводиться порядок. Два года будем подходить к разработке этих механизмов", - сказала она.

По словам Луценко, перед тем, как отменять мораторий на продажу земли, нужно навести порядок с землями в стране.

"Что означает рынок земли? До тех пор, пока мы не наведем порядок с регистрацией, наполнением землями сельхозназначения, землями коммунального назначения, землями, которые остались после распада колхозов, нужно проверить, оцифрована ли вся земля. Сейчас около 30% земли находится в тени, незаконно засаживается, налоги не платятся, местная община от этого ничего не получает", - объяснила она.

Луценко выразила позицию Президента, что мораторий будет снят тогда, когда государство узнает собственников всей земли в стране.

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд за скорейшее принятие пенсионной и земельной реформ.

Президент Петр Порошенко выступает за скорейшее проведение земельной реформы и предоставление возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет Министров намерен провести общенациональную нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году.