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Отсутствие рынка земли тормозит развитие Украины - МВФ
20:03 04.12.2017 |
Отсутствие регулируемого и прозрачного рынка земли не дает стране должным образом развиваться и препятствует притоку инвестиций в страну.
Об этом во время конференции «На пути к открытой и обоснованной земельной реформе» сказал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает корреспондент Укринформа.
«Отсутствие рынка земли не способствует развитию экономики, не дает возможности инвестициям зайти в страну», - сказал Люнгман.
Он отметил, что программа поддержки МВФ направлена на то, чтобы помочь Украине пройти путь реформ и прийти к структурным изменениям в экономике.
Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине до принятия закона об обороте земель. Отмена моратория является одним из требований Международного валютного фонда к Украине.
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