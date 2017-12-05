Отсутствие рынка земли тормозит развитие Украины - МВФ

Отсутствие регулируемого и прозрачного рынка земли не дает стране должным образом развиваться и препятствует притоку инвестиций в страну.

Об этом во время конференции «На пути к открытой и обоснованной земельной реформе» сказал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает корреспондент Укринформа.

«Отсутствие рынка земли не способствует развитию экономики, не дает возможности инвестициям зайти в страну», - сказал Люнгман.

Он отметил, что программа поддержки МВФ направлена на то, чтобы помочь Украине пройти путь реформ и прийти к структурным изменениям в экономике.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине до принятия закона об обороте земель. Отмена моратория является одним из требований Международного валютного фонда к Украине.