Объем реализованной промпродукции в Украине за 10 мес. вырос на 24% - Госстат

В Украине в январе-октябре 2017 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 1,721 трлн грн, что на 24,06% больше, чем в январе-октябре 2016 года.

По данным Госстата, в октябре-2017 по сравнению с октябрем-2016 обьем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) возрос на 23,1% (в том числе за пределы страны - на 24,9%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 24,2% (на 6,9%), в перерабатывающей промышленности - на 22,9% (на 27,1%).

В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,2%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,0%), металлургическое производство и производство готовых метизделий (18,1%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,9%).

Как сообщалось, в 2016 году в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году

Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-октябре 2017г. по основным видам деятельности (%)

октябрь 2017 к сентябрю 2017, % октябрь 2017 к октябрю 2016, % в т.ч. индекс внешнего оборота октябрь 2017 к сентябрю 2017 октябрь 2017 к октябрю 2016 Добывающая и перерабатывающая промышленность 107,5 123,1 113,2 124,9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 104,0 124,2 94,3 106,9 в том числе - добыча каменного и бурого угля 118,2 119,7 …1 – - добыча сырой нефти и природного газа 110,3 111,0 – – - добыча металлических руд 99,0 133,3 95,0 103,1 Перерабатывающая промышленность 108,2 122,9 115,5 127,1 Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 117,2 112,1 127,2 106,7 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 90,1 129,6 87,7 131,1 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 104,2 124,2 102,0 128,6 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 121,5 136,1 98,0 279,4 Производство химических изделий и химической продукции 99,2 123,0 101,0 151,7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 89,0 112,3 72,8 76,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 96,5 122,3 98,2 131,2 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 106,4 135,6 115,8 146,7 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 102,2 121,8 116,0 116,7 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 88,6 78,4 63,7 83,1 - производство электрического оборудования 109,1 112,8 114,4 130,4 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам 98,4 108,7 102,3 81,6 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств 104,8 159,7 134,8 154,5 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 112,0 152,1 109,3 142,1

Данные: Госстат



Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹

в январе –октябре 2017г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 1721428,0 100,0 476418,8 27,7 Добывающая и перерабатывающая промышленность 1376102,8 79,9 475276,2 34,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 257221,1 14,9 63697,6 24,8 в том числе: добыча каменного и бурого угля 43028,4 2,5 …1 …1 добыча сырой нефти и природного газа 88626,7 5,1 – – Добыча металлических руд 106038,6 6,2 56531,6 53,3 Перерабатывающая промышленность 1118881,7 65,0 411578,6 36,8 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 364846,1 21,2 99466,8 27,3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 16703,4 1,0 7247,6 43,4 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 57579,0 3,3 20382,9 35,4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 65798,3 3,8 3480,5 5,3 Производство химических веществ и химической продукции 47371,9 2,8 10913,9 23,0 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 22733,7 1,3 2816,2 12,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 89978,3 5,2 12126,4 13,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 311017,1 18,1 191289,4 61,5 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 114708,3 6,7 53034,8 46,2 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 8035,5 0,5 2344,3 29,2 - производство электрического оборудования 22476,7 1,3 8822,9 39,3 - производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 40320,8 2,3 17022,0 42,2 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 43875,3 2,6 24845,6 56,6 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 28145,6 1,6 10820,1 38,4 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 326929,3 19,0 …1 …1 Водоснабжения;канализация, отходы 18395,9 1,1 …1 …1

¹ Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации

Данные: Госстат



Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе-октябре 2017г.

млн, грн (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 1376102,8 100,0 475276,2 34,5 Товары промежуточного потребления 654323,1 47,6 304277,3 46,5 Инвестиционные товары 115900,7 8,4 50013,7 43,2 Потребительские товары краткосрочного использования 392209,2 28,5 108479,3 27,7 Потребительские товары долгосрочного использования 16216,3 1,2 8376,3 51,7 Энергия 197453,5 14,3 4129,6 2,1

Данные: Госстат