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Крупным налогоплательщикам возмещен НДС на сумму 86,4 млрд гривен за 11 месяцев, - ГФС
18:32 04.12.2017 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) заявил, что за январь-ноябрь текущего года крупным налогоплатещикам возмещен налог на добавленную стоимость на сумму 86,4 млрд гривен, что на 29,8 млрд гривен, или 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы офиса, передают Українські Новини.
По данным офиса, с апреля 2017 года плательщикам был возмещен НДС на сумму 64,4 млрд гривен, что фактически соответствует уровню задекларированных сумм за соответствующий период.
"Такой результат свидетельствует об эффективности работы нового порядка ведения реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС. Этим рядом было установлено возмещение согласованных сумм НДС в хронологическом порядке в соответствии с очередностью их внесения в реестр заявлений", - указано в сообщении.
ГФС отмечает, что благодаря введенным нормам был достигнут почти стопроцентный уровень возмещения задекларированных сумм НДС в течение 2 месяцев с момента подачи заявки.
Как сообщали Українські Новини, по данным на конец ноября текущего года Государственная казначейская служба заявила, что за время работы реестра автоматического возмещения НДС возмещено 81,4 млрд гривен налога.
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