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За 11 месяцев госбюджет перевыполнен по доходам на 2,1%
16:22 04.12.2017 |
В январе-ноябре текущего года государственный бюджет перевыполнен по доходам на 2,1%, или на 15 млрд гривен.
Об этом говорится в материалах Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Доходы госбюджета за 11 месяцев текущего года составили 724,472 млрд гривен, при этом доходы общего фонда составили 638,526 млрд гривен, спецфонда - 85,945 млрд гривен.
Перевыполнение поступлений в общий фонд составили 0,6%, или 3,9 млрд гривен.
Налоговые сборы за отчетный период составили 576,688 млрд гривен.
При этом в ноябре госбюджет выполнен по доходам с дефицитом 15,8 млрд гривен (доходы составили 77 млрд гривен от запланированных 92,8 млрд гривен).
В общий фонд в ноябре поступило 70,4 млрд гривен, в спецфонд - 6,6 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре текущего года государственный бюджет выполнен с профицитом в 1 400,614 млн гривен.
При этом профицит специального фонда госбюджета за отчетный период составил 27 701,443 млн гривен, тогда как общий фонд сведен с дефицитом 26 300,828 млн гривен.
Октябрь был сведен с дефицитом в 13,6 млрд гривен.
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