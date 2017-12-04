Украина перечислила МВФ последний платеж в 2017, всего за год выплачено $1,3 млрд

Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду (МВФ) последний платеж в 2017 году на 169 млн долларов, всего за год выплачено 1,268 млрд долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) - 169 млн долларов.

Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 млн СПЗ - около 1,3 млрд долларов.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на 1 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк выступает за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года.

Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).

Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.

МВФ уже заявлял, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.