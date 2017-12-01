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Украина нуждается в займе 475 млрд гривен в 2018-2019, - Кабмин
21:44 01.12.2017 |
Кабинет Министров оценивает необходимый размер заимствований в государственный бюджет в 2018-2019 в 473,5 млрд гривен.
Об этом свидетельствует проекте среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2017-2019, передают Українські Новини.
По данным Кабмина, потребность в заимствованиях в общий фонд государственного бюджета на 2017-2019 годы составляет около 174,8 млрд гривен в 2017, 214,9 млрд гривен в 2018 году и 258,6 млрд гривен в 2019.
Для финансирования доступны внутренние и внешние источники.
Кабмин отмечает, что основная ликвидность на внутреннем рынке сконцентрирована в банковской системе, поэтому именно банки являются основными внутренними инвесторами в государственные ценные, бумаги.
По состоянию на 1 января 2017 ликвидность банковской системы составляла 119,3 млрд гривен.
Кроме того, ожидается рост объема вложений в ОВГЗ страховых, компаний и негосударственных пенсионных фондов, но прогнозное влияние указанного фактора на структуру спроса на ОВГЗ по мнению правительства незначителен.
Кабмин считает, что самым дешевым доступным внешним ресурсом являются средства международных финансовых организаций и официальных, кредиторов.
"Такое кредитование на льготных условиях предусматривает выполнение заемщиком определенных условий. На 2017-2019 годы для Украины доступными являются два транша третьего пакета макрофинансовой помощи ЕС, один из которых получен в апреле 2017 года в сумме 600 млн евро. Также возможно привлечение средств займов на проведение политики развития Всемирного банка и официальных кредиторов", - сказано в проекте.
Также наиболее распространенным рыночным инструментом внешних займов является выпуск евробондов.
"Украина как самостоятельный заемщик не выходила на внешние рынки капиталов с 2013 года, поэтому важно обеспечить постоянный доступ Украины к рынку. Выпуск евробондов может осуществляться как в иностранной валюте, так и с привязкой к национальной валюте, что позволит привлечь иностранных инвесторов избегая валютного риска. При этом необходимым условием является наличие спроса иностранных инвесторов на такие инструменты", - сказано в проекте.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 10 месяцев привлекло в государственный бюджет 26,554 млрд гривен и 718 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Также в 2017 году Украина получила транш от МВФ на 1 млрд долларов и 600 млн евро от Еврокомиссии.
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"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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