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Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2017-2019
21:36 01.12.2017 |
Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.
Соответствующее постановление принято правительством в пятницу, передают Українські Новини.
Основными целями стратегии является: финансирование госбюджета с минимально возможной стоимостью обслуживания госдолга с учетом рисков; обеспечение эффективного функционирования внутреннего рынка государственных ценных бумаг и расширение доступа к международному рынку капитала.
Отмечается, что в среднесрочной перспективе обеспечение сокращения показателя отношения госдолга к ВВП возможно путем соблюдения политики постепенного сокращения дефицита госбджета.
В частности, в 2017 году дефицит госбюджета планируется на уровне 2,7% ВВП, в 2018 - 2,4% ВВП и в 2019 - 2,2% ВВП.
С 2020 года уровень дефицита госбюджета не должен превышать 2% ВВП, при условии опережающего роста ВВП.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что в течение 2018-2021 годов ежегодные выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать 7 млрд долларов.
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 млн долларов до 77,03 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
Предельный размер госдолга в госбюджете - 2017 заложен на уровне 1 823,7 трлн гривен.
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"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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