Кабмин ухудшил прогноз роста инфляции в 2018 с 7% до 9% и 2019 - с 5,9% до 6,5%

Кабинет Министров ухудшил прогноз роста инфляции (декабрь к декабрю) в 2018 году с 7% до 9% и в 2019 году - с 5,9% до 6,5%.

Соответствующее постановление утверждено правительством в пятницу, передают Українські Новини.

Инфляция (декабрь к декабрю) в 2018 году прогнозируется на уровне 9%, в 2019 - 6,5% и в 2020 - 5% (прогноз сохранен).

Среднегодовая инфляция в 2018 году прогнозируется на 10,9% (предыдущий прогноз - 9,5%), в 2019 - 7,5% (ранее прогнозировалось - 6,2%) и в 2020 - 11,5% (предыдущий прогноз - 5,8%).

Прогноз роста ВВП сохранен на все три года - 3%, 3,6% и 4%.

Прогноз уровня безработицы сохранен - в 2018 году прогнозируется на уровне 9,1%, в 2019 - 8,9% и в 2020 - 8,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в 2018 году повышен с 9% до 10,3%, в 2019 и 2020 сохранен на 7,2% и 6%.

Вышеуказанные прогнозы входят в первый сценарий, который является более реалистичным.

Как сообщали Українські Новини, 31 мая Кабинет Министров утвердил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 3-4% в 2018-2020 годах.

Согласно умеренному сценарию, который взят за основу правительством, в 2018 году рост ВВП составит 3%, в 2019 - 3,6%, в 2020 - 4%.

При этом инфляция (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 7% в 2018 году, 5,9% - в 2019 и 5% - в 2020 году.

Второй сценарий, который является более оптимистичным, предусматривает рост ВВП в 2018 и 2019 на 4%, а в 2020 - на 5%.

Третий сценарий, который является более пессимистичным по ожиданиям из-за нестабильных тенденций в мировой экономике, предполагает рост ВВП на 1,2% в 2018, на 1% в 2019 и на 1,7% в 2020 году.