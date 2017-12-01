Минфин Украины намерен сократить прямой госдолг до 66% ВВП в 2017г

Министерство финансов Украины намерено сократить объем прямого государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 66% в 2017 году.

Как сообщил Минфин на веб-сайте в пятницу, такие планы заложены в утвержденную правительством среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 гг.

Согласно документу, госдолг к концу 2018 года запланирован на уровне 62% ВВП, к концу 2019 года - 58% ВВП.

Для реализации стратегии предусматривается увеличение удельного веса внутренних заимствований в общей структуре государственных заимствований, регулярное размещение широкого спектра государственных ценных бумаг с различными сроками обращения, удлинение среднего срока обращения государственных ценных бумаг, выпуск эталонных финансовых инструментов для достижению объема, который позволит построить эталонную кривую доходности и обеспечить ликвидность таких ценных бумаг, работа по обеспечению полноценного доступа Украины на внешние рынки капитала и расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Как сообщалось, правительство Украины утвердило проект Бюджетной резолюции 14 июня 2017 года, впервые предложив утвердить ее на трехлетний срок - 2018-2020 гг.

Документ предполагает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2%ВВП, снижение уровня государственного долга до 55% ВВП.

Госдолг к концу 2017 года запланирован на уровне 66,8% ВВП, в 2018 году - 62% ВВП, в 2019 году - 58% ВВП.

