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Минфин Украины намерен сократить прямой госдолг до 66% ВВП в 2017г
20:27 01.12.2017 |
Министерство финансов Украины намерено сократить объем прямого государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 66% в 2017 году.
Как сообщил Минфин на веб-сайте в пятницу, такие планы заложены в утвержденную правительством среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 гг.
Согласно документу, госдолг к концу 2018 года запланирован на уровне 62% ВВП, к концу 2019 года - 58% ВВП.
Для реализации стратегии предусматривается увеличение удельного веса внутренних заимствований в общей структуре государственных заимствований, регулярное размещение широкого спектра государственных ценных бумаг с различными сроками обращения, удлинение среднего срока обращения государственных ценных бумаг, выпуск эталонных финансовых инструментов для достижению объема, который позволит построить эталонную кривую доходности и обеспечить ликвидность таких ценных бумаг, работа по обеспечению полноценного доступа Украины на внешние рынки капитала и расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями.
Как сообщалось, правительство Украины утвердило проект Бюджетной резолюции 14 июня 2017 года, впервые предложив утвердить ее на трехлетний срок - 2018-2020 гг.
Документ предполагает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2%ВВП, снижение уровня государственного долга до 55% ВВП.
Госдолг к концу 2017 года запланирован на уровне 66,8% ВВП, в 2018 году - 62% ВВП, в 2019 году - 58% ВВП.
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"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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