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Минфин предлагает расширить полномочия ГФС относительно системы блокировки налоговых накладных
11:43 01.12.2017 |
Рабочая группа при Министерстве финансов Украины разработала законопроект и проект указа относительно системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которыми предусмотрены дополнительные полномочия Государственной фискальной службы (ГФС).
Согласно сообщению на сайте ведомства, руководители главных управлений ГФС могут получить право на протяжении суток после остановки регистрации налоговой накладной самостоятельно возобновить ее на основании критериев "реальности операции", исходя из информации в базах ГФС.
К тому же ГФС получит право вносить изменения к критериям рисков с обязательным согласованием Министерства финансов, чтобы ускорить процесс изменения работы системы автоматической блокировки налоговых накладных.
Экспертная группа при Минфине, в состав которой входят представители бизнес-ассоциаций, выявила шесть основных проблем из-за пробелов в имплементации СМКОР. Проекты указанных документов призваны исключить эти недоработки, уточняет Минфин. В частности, предлагается обязать ГФС запрашивать дополнительную документацию только с обязательным указанием, какого именно документа не хватило комиссии для принятия решения о возобновлении регистрации, подчеркивает ведомство.
Для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных предприятий реального сектора предлагается установить "отсекающий" критерий - налоговую нагрузку на уровне 2-3% вместо нынешних 5%.
В то же время плательщикам, которым отказали в регистрации налоговой накладной в первые месяцы работы системы и которые обжалуют решения в административном или судовом порядке, Минфин намерен предоставить право на повторное рассмотрение комиссией ГФС ранее поданных документов, говорится в сообщении Минфина.
Предлагаемые изменения касаются и формата квитанции, в содержание которой следует внести информацию, какие документы комиссия рекомендует внести на ее рассмотрение. По мнению рабгруппы при Минфине, это позволит избегать ошибок.
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