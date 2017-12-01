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Прожиточный минимум увеличился на 4,6% до 1 762 гривен с декабря
08:35 01.12.2017 |
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1 762 гривен с 1 декабря.
Об этом свидетельствуют данные закона "О государственном бюджете на 2017 год", передают Українські Новини.
В частности, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1 700 гривен (увеличен на 76 гривен), детей в возрасте до 6 лет - 1 492 гривен (увеличен на 66 гривен), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 860 гривен (увеличен на 83 гривны), для трудоспособных лиц - 1 762 гривны (увеличен на 78 гривен) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 373 гривны (увеличен на 61 гривну).
В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с декабря произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.
Так, размер государственной социальной помощи с 1 декабря составляет: для лиц с инвалидностью с детства 1 группы подгруппы А - 2 876,4 гривен (подгруппы Б - 2 178 гривен), 2 и 3 группы - 1 452 гривен; для лиц с инвалидностью с детства 2 и 3 групп с надбавкой на уход -1 452 гривен; для детей с инвалидностью без надбавки на уход - 1 452 гривен; для детей с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход - 2 508,4 гривен; для детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой на уход - 1 762,4 гривен; для детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 876,4 гривен; для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 1 946,4 гривен; для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 18 лет - 1 524,6 гривен; для детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 3 016,6 гривен; для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 2 270,6 гривен; для детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 3 384,6 гривен; для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 454,6 гривен.
Кроме того, минимальный размер пособия по беременности и родам с декабря составляет 440,5 гривен, так оно предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату - 3 723 гривны.
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