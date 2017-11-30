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Гройсман назвал АМКУ угрозой развитию страны и пригрозил наказанием
Деятельность Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по блокированию государственных тендеров имеет жесткие признаки коррупции и угрожает развитию государства.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме в Киеве.
«Я крайне обеспокоен, и хочу это сказать на всю страну, неэффективностью работы Антимонопольного комитета. Их деятельность по блокированию тендеров несет жесткие признаки коррупции и угрозы развитию государства», - сказал премьер.
По словам Гройсмана, АМКУ блокирует важнейшие тендеры в системе электронных госзакупок Prozorro как на центральном, так и на местном уровне, в связи с чем правительство может инициировать изменения в законодательстве для устранения возможности злоупотреблений.
«Вопрос Антимонопольного комитета уже становится вопросом национальной безопасности... Я им это не прощу, они будут наказаны. Не сегодня - так завтра, не завтра - через месяц, но возможности я найду», - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал УНИАН, в конце сентября Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и «его прихлебателей» в случае продолжения блокирования важных государственных тендеров.
Премьер отмечал, что в Украине функционирует организованная группа подставных компаний, которые заявляются на любые государственные тендеры, не обладая соответствующими производственными мощностями и продукцией, а потом, независимо от результатов торгов, подают жалобу в Антимонопольный комитет, который блокирует тендер. Гройсман считает вероятным участие в подобных схемах сотрудников АМКУ и намерен обратиться в Национальное антимонопольное бюро, Генеральную прокуратуру, антикоррупционную прокуратуру и полицию с просьбой проверить деятельность АМКУ.
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