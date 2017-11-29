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Реальная зарплата в Украине в октябре 2017 г. возросла на 19,9% - Госстат
18:19 28.11.2017 |
Реальная заработная плата в Украине в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 19,9%, по сравнению с сентябрем 2017 года уменьшилась на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре по сравнению с сентябрем 2017 года увеличилась на 0,4%, в годовом измерении - на 37,9%, составив 7377 грн, тогда как в сентябре - 7351 грн, августе - 7114 грн, июле - 7339 грн, в июне - 7360 грн, в мае - 6840 грн, апреле - 6659 грн, марте - 6752 грн, феврале - 6209 грн, январе - 6008 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 54%), Черновицкой (на 51,4%), Кировоградской (на 48,9%), Закарпатской (на 48,6%), Хмельницкой (на 48,4%), Херсонской (на 47%), Винницкой и Черкасской (на 46,9%), Сумской и Житомирской (на 46,7%), Ивано-Франковской (на 45,3%), Волынской (на 45,2%), Черниговской (на 44,9%), Львовской (на 44,1%), Полтавской (на 43,3%), Харьковской (на 42,2%) областях, в Киеве - на 30,9%.
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 20,8% и 22,4% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 11454 грн, самый низкий в Черновицкой области - 5772 грн.
В октябре 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 70,6%), образовании (на 57,5%), здравоохранении (на 45,3%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 43,1%),в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 40,1%); в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 38,9%), в сфере временного размещения и организации питания (на 37,3%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 34,1%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 33,8%), информации и телекоммуникаций (на 32,1%), строительстве (на 31,4%), в промышленности (на 29,3%); финансовой и страховой деятельности (на 26,2%), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 11,1%).
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