ПИИ в Украину за 9 мес.-2017 выросли на $2,22 млрд – Госстат

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала на 1 октября 2017 года составил $39,72 млрд, что на $2,22 млрд, или на 5,9%, превышает показатель на начало года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Госстат отмечает, что нерезиденты за девять месяцев текущего года увеличили вложения в Украину на $1,22 млрд, одновременно изъяв $0,31 млрд. Основной прирост обеспечила курсовая разница в $1,3 млрд, вероятно, связанная с ослаблением доллара к основным мировым валютам.

Эти данные хуже, чем в январе-сентябре 2016 года, когда нерезиденты вложили $3,8 млрд и изъяли $0,52 млрд при негативной курсовой разнице в $0,66 млрд, что объяснялось продолжавшейся рекапитализацией российских и других иностранных банков.

Ведомство также указывает, что 38,1% всех вложений за девять месяцев этого года пришлось на инвесторов с регистрацией на Кипре – $0,46 млрд, 17,3% – в Нидерландах ($0,21 млрд), 16,7% – в Великобритании ($0,2 млрд).

В отраслевом разрезе в промышленность было вложено $0,46 млрд, в финансовую и страховую деятельность – $0,25 млрд.

Как сообщалось, ПИИ в Украину в виде акционерного капитала в первом квартале 2017 года выросли на $0,73 млрд: нерезиденты вложили $0,39 млрд, изъяли $0,11 млрд, еще $0,25 млрд обеспечила позитивная курсовая разница.

За первое полугодие прирост ПИИ достиг $1,66 млрд: вложено – $0,71 млрд, изъято – $0,21 млрд, курсовая разница – $0,99 млрд.

За 2016 год ПИИ увеличились на $1,5 млрд: нерезиденты вложили в страну $4,41 млрд, одновременно изъяли $0,9 млрд, однако негативная курсовая разница составила $2 млрд.

ПИИ в Украину в 2015 году из-за девальвации сократились на $2,37 млрд: нерезиденты в позапрошлом году вложили в Украину $3,76 млрд и изъяли $0,89 млрд, а негативная курсовая разница составила $5,02 млрд.