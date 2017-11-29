Кабмин обнародовал постановление об электронных аукционах СУГ

Кабинет Министров обнародовал принятое еще 4 октября постановление, которым внес изменения в порядок проведения аукционов по продаже нефти, газоконденсата и сжиженного газа, разрешив «Укргаздобыче» и «Укрнафте» реализовывать продукцию на электронных биржевых аукционах. Соответствующее постановление №882 от 4 октября обнародовано на сайте правительства 28 ноября.

Решение, какие торги проводить, - «с голоса» или электронные - принимает Аукционный комитет. Новый порядок проведения аукционов позволяет компаниям проводить торги более двух раз в месяц. Это позволит, например, УГД оперативно реагировать на изменение цен на рынке. Сейчас же в течение месяца возможны только 1 основной и 1 дополнительный аукцион. Теперь же количество допаукционов не ограничено.

Компаниям-продавцам на электронных торгах также разрешено идти на снижение стартовой цены при отсутствии спроса. Эта норма действует исключительно на аукционы СУГ и не распространяется на торги нефтью и конденсатом «Укрнафты».

Также согласно новым изменениям, к торгам нефтью и СУГ допускаются компании-нерезиденты. В таких случаях стартовая цена рассчитывается дополнительно в долларовом эквиваленте.

Согласно новому порядку, при расчете стартовой цены СУГ на аукционах берутся данные импорта ресурса за 10 дней до регистрации заявок на аукцион, вместо 15 дней, как это было ранее. Для нефти и конденсата сохраняется срок в 15 дней.

Сокращен также срок подготовки к аукционам: если раньше продавцы подавали заявки о проведении аукционов за 7 дней до его проведения, то теперь этот период сокращен до 5 дней (на допаукционы - с 5 до 4 дней).

Также полномочия уведомлять ГФС о проведении аукционов переданы от Минэкономики к Минэнергоугля. В свою очередь Аукционный комитет получает право утверждать ежегодный график проведения аукционов.

Новым порядком ужесточаются требования к участникам специализированных аукционов по продаже газа населению и усиливается контроль Аукционного комитета над дальнейшей реализацией купленного на таких аукционах СУГ.

Для участия в электронных торгах обязательно иметь заверенную электронную цифровую подпись (ЭЦП).

«Украинская энергетическая биржа» (УЭБ), на площадке которой «Укргаздобыча» проводит торги, начинает обучение всех желающих потенциальных участников торгов в тестовом режиме, поскольку в процедуре электронных торгов есть определенные отличия.

Практические занятия (имитационные торги) проходят каждый рабочий день в имитационной (учебной) версии ПП БЭТС. С 10:00 до 13:00 подаются заявки, с 14:00 до 17:00 - проходит торговая сессия.

«Сегодня мы стали свидетелями качественной трансформации рынка энергоресурсов в Украине. Переход к электронным биржевым торгам - это введение лучших европейских практик и гарантия прозрачной и эффективной реализации углеводородов государственными компаниями. Мы имеем опыт проведения как голосовых, так и электронных торгов на различных рынках энергоносителей. С уверенностью можем заявить, что электронный формат проведения торгов позволяет привлечь больше участников рынка и сделать само проведение торгов конкурентным, а цены на ресурсы - более рыночными и справедливыми», - прокомментировал генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

В интервью enkorr на форуме украинского рынка сжиженного газа LPG Ukraine 2017 начальник управления коммерческой деятельности «Укргаздобычи» Владимир Юрченко рассказывал, что УГД планирует еженедельно выходить на торги с 2,5 тыс. т СУГ, а также сократить срок между аукционом и началом отгрузки на 1 день.

«Мы анализировали статистику за прошлые годы. Каждые торги имеют свои особенности, на них влияет рыночная конъюнктура конкретного момента, - отмечал в интервью В.Юрченко. - В ряде случаев свобода в планировании аукционов позволила бы нам увеличить цену. Незначительно, но 100-150 грн/т мы бы могли дополнительно заработать».