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Потребление бензинов и ДТ в октябре выросло на 4%, – Госстат
13:29 28.11.2017 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в октябре 2017 г. составило 715,5 тыс. т, что на 4% (на 23,5 тыс. т) больше результата октября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Главным фактором роста остается промышленное потребление ДТ, которое в сентябре увеличилось на 10,4% - до 438,7 тыс. т. Промпотребление бензинов также показало рост (+3,8%) и составило 48,8 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в октябре снизилась на 4,4% (на 4,8 тыс. т) - до 105,1 тыс. т, продажи бензинов сократились на 11% - до 123 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 7,1% - до 171,7 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 7,2% - до 543,8 тыс. т.
За десять месяцев этого года общее потребление бензина и ДТ выросло на 2,8% - до 5,82 млн т: потребление ДТ увеличилось на 7,5% - до 4,147 млн т, бензина - упало на 7,2%, до 1,679 млн т.
Как сообщал enkorr, в октябре поставки бензина А-92 из Беларуси снизились по сравнению со среднемесячным значением текущего года на 91% до 4 тыс. т. Резкое сокращение поставок от основного поставщика привело к дефициту баланса А-92 в объеме 30-35 тыс. т, что составляет около 40% потребления этой марки.
Напомним, суммарное потребление топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше 2015 г.
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