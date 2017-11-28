Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГФС выявила новую схему уклонения от уплаты налогов путем ликвидации компании "по молчаливому согласию"
10:03 28.11.2017 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) выявил новую схему уклонения от уплаты налогов путем ликвидации компании "по молчаливому согласию".
Об этом написал руководитель офиса Евгений Бамбизов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Нарушители законодательства удивительно изобретательны, на каждый наш шаг по усилению контроля они придумывают новые схемы уклонения от проверок и уплаты налогов. Недавно столкнулись с тем, что некоторые предприятия, чтобы избежать ликвидационной проверки, договариваются с государственными регистраторами о ликвидации по принципу "молчаливого согласия". По закону, перед тем, как ликвидировать компанию, госрегистратор должен направить в Офис сведения о принятии решения о прекращении деятельности налогоплательщика", - написал он.
Формулировка "по молчаливому согласию" означает, что налоговый орган не имеет претензий к предприятию и возражений по его ликвидации.
"Зато, в последнее время госрегистраторы снимают предприятия с регистрации, не принимая во внимание направленные нами возражения. Это делает невозможным проверки на предприятии, выявление нарушений и доначисление налогов", - добавил он.
Офис неоднократно направлял письма к госрегистраторам с требованиями объяснить причины закрытия при наличии возражений, но никакого ответа не поступало.
"Следующий наш шаг - жалобы в Минюст. Пока что использование таких схем - случаи единичные, но если не остановить подобные нарушения уже сейчас, они станут массовыми. Поэтому обращаюсь ко всем причастным государственным учреждениям: давайте решим проблему вместе без жалоб. В конце концов, мы имеем общую цель - соблюдение законности", - подытожил Бамбизов.
Как сообщали Українські Новини, в начале ноября Офис крупных налогоплательщиков ГФС сообщил, что приказом Минфина №803 от 25 сентября 2017 года внесены изменения в порядок учета плательщиков ЕСВ, которые вступают в силу с 10 ноября 2017 года.
Теперь контролирующие органы, получив заявление о снятии с учета по форме № 7-ЕСВ, в 10-дневный срок проводят проверку по правильности начисления и уплаты единого взноса, а плательщик единого взноса должен осуществить окончательные расчеты с контролирующим органом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине возобновили льготную госпрограмму "доступное жилье"
|Активисты покинули подъезды к терминалу в Новограде-Волынском
|Обмен пленными: Почему Л-ДНР затягивает процесс и что будет со схемой всех на всех
|Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|В Украине возобновили льготную госпрограмму "доступное жилье"
|Цены на нефть 28 ноября ускорили снижение, Brent подешевела до $63,3 за баррель
|Текст закона о судебной реформе опубликован и вступает в силу со дня начала работы Верховного Суда
|Потребление бензинов и ДТ в октябре выросло на 4%, – Госстат
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
|Приват повысил цены на бензин и дизтопливо на 50 коп
Это интересно
|Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель