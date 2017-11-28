Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) выявил новую схему уклонения от уплаты налогов путем ликвидации компании "по молчаливому согласию".

Об этом написал руководитель офиса Евгений Бамбизов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Нарушители законодательства удивительно изобретательны, на каждый наш шаг по усилению контроля они придумывают новые схемы уклонения от проверок и уплаты налогов. Недавно столкнулись с тем, что некоторые предприятия, чтобы избежать ликвидационной проверки, договариваются с государственными регистраторами о ликвидации по принципу "молчаливого согласия". По закону, перед тем, как ликвидировать компанию, госрегистратор должен направить в Офис сведения о принятии решения о прекращении деятельности налогоплательщика", - написал он.

Формулировка "по молчаливому согласию" означает, что налоговый орган не имеет претензий к предприятию и возражений по его ликвидации.

"Зато, в последнее время госрегистраторы снимают предприятия с регистрации, не принимая во внимание направленные нами возражения. Это делает невозможным проверки на предприятии, выявление нарушений и доначисление налогов", - добавил он.

Офис неоднократно направлял письма к госрегистраторам с требованиями объяснить причины закрытия при наличии возражений, но никакого ответа не поступало.

"Следующий наш шаг - жалобы в Минюст. Пока что использование таких схем - случаи единичные, но если не остановить подобные нарушения уже сейчас, они станут массовыми. Поэтому обращаюсь ко всем причастным государственным учреждениям: давайте решим проблему вместе без жалоб. В конце концов, мы имеем общую цель - соблюдение законности", - подытожил Бамбизов.

Как сообщали Українські Новини, в начале ноября Офис крупных налогоплательщиков ГФС сообщил, что приказом Минфина №803 от 25 сентября 2017 года внесены изменения в порядок учета плательщиков ЕСВ, которые вступают в силу с 10 ноября 2017 года.

Теперь контролирующие органы, получив заявление о снятии с учета по форме № 7-ЕСВ, в 10-дневный срок проводят проверку по правильности начисления и уплаты единого взноса, а плательщик единого взноса должен осуществить окончательные расчеты с контролирующим органом.