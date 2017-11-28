Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Физлица-предприниматели за 10 мес.-2017 увеличили уплату единого налога на 52% к аналогичному периоду 2016г
09:07 28.11.2017 |
Физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения за 10 месяцев 2017 года уплатили в местные бюджеты около 12,7 млрд грн единого налога, что на 4,2 млрд грн, или на 52%, больше аналогичного периода 2016 года, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на веб-сайте в понедельник.
"За 10 месяцев 2016 года физлица-предприниматели уплатили 8,3 млрд грн. То есть, показатель этого года уплаты вырос на 52%. Такая положительная динамика свидетельствует об улучшении уровня администрирования налогов, в частности, оптимизации групп налогоплательщиков и упрощения условий ведения бизнеса", - цитирует пресс-служба директора департамента налогов и сборов с физлиц ГФС Павла Дроняка.
По информации ГФС, на 1 ноября 2017 года упрощенную систему налогообложения использует около 1,3 млн физлиц-предпринимателей, что на 139 тыс. больше по сравнению с 10 месяцами 2016 года.
Почти половина из общего числа "упрощенцев" использует вторую группу - 614 тыс. лиц (48% от общего количества "упрощенцев"). Первую группу используют 220 тыс. лиц (17,5%), третью - 427 тыс. лиц (33,8%), свидетельствуют данные ведомства.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер
ТОП-НОВОСТИ
|Волкер назвал встречу с Сурковым шагом назад
|Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Физлица-предприниматели за 10 мес.-2017 увеличили уплату единого налога на 52% к аналогичному периоду 2016г
|Капитальные инвестиции в ГТС Украины выросли в 1,5 раза
|Золото незначительно снижается в цене после роста на слабом долларе
|Цены на нефть снижаются 28 ноября в ожидании встречи ОПЕК+
|Задолженность по выплате зарплаты в Украине в октябре сократилась на 0,4% - Госстат
|Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК, Brent торгуется у $63,5 за баррель
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
Это интересно
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году