Физлица-предприниматели за 10 мес.-2017 увеличили уплату единого налога на 52% к аналогичному периоду 2016г

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения за 10 месяцев 2017 года уплатили в местные бюджеты около 12,7 млрд грн единого налога, что на 4,2 млрд грн, или на 52%, больше аналогичного периода 2016 года, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на веб-сайте в понедельник.

"За 10 месяцев 2016 года физлица-предприниматели уплатили 8,3 млрд грн. То есть, показатель этого года уплаты вырос на 52%. Такая положительная динамика свидетельствует об улучшении уровня администрирования налогов, в частности, оптимизации групп налогоплательщиков и упрощения условий ведения бизнеса", - цитирует пресс-служба директора департамента налогов и сборов с физлиц ГФС Павла Дроняка.

По информации ГФС, на 1 ноября 2017 года упрощенную систему налогообложения использует около 1,3 млн физлиц-предпринимателей, что на 139 тыс. больше по сравнению с 10 месяцами 2016 года.

Почти половина из общего числа "упрощенцев" использует вторую группу - 614 тыс. лиц (48% от общего количества "упрощенцев"). Первую группу используют 220 тыс. лиц (17,5%), третью - 427 тыс. лиц (33,8%), свидетельствуют данные ведомства.