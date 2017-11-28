Капитальные инвестиции в ГТС Украины выросли в 1,5 раза

Оператор газотранспортной системы Украины, компания Укртрансгаз за три квартала 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила сумму капитальных инвестиций на 50%.

При этом инвестиции в модернизацию и техническую поддержку ГТС выросли на 18,2% - до 3,07 млрд грн.

"За девять месяцев текущего года Укртрансгаз профинансировал модернизацию и техническую поддержку украинской ГТС в размере 3 млрд, из них расходы на капитальные инвестиции составили 1,54 млрд грн, на программу ремонтов и технического обслуживания - 789 млн грн, на программу обеспечения материально-техническими ресурсами - 743 млн грн", - сообщили в компании

Одними из самых больших проектов, куда были вложены капитальные инвестиции, стали реконструкция блока подготовки топливного, пускового, импульсного газа дожимной компрессорной станции Бильче-Волица (Львовская область), капитальный ремонт участка длиной 27 км транзитного магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, реконструкция установки осушки газа Червонопартизанского подземного хранилища газа (Черниговская область).

Ране сообщалось, что транзит российского газа через украинскую ГТС побил рекорд последних семи лет, достигнув 80,8 млрд кубометров.