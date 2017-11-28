Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Капитальные инвестиции в ГТС Украины выросли в 1,5 раза
09:03 28.11.2017 |
Оператор газотранспортной системы Украины, компания Укртрансгаз за три квартала 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила сумму капитальных инвестиций на 50%.
При этом инвестиции в модернизацию и техническую поддержку ГТС выросли на 18,2% - до 3,07 млрд грн.
"За девять месяцев текущего года Укртрансгаз профинансировал модернизацию и техническую поддержку украинской ГТС в размере 3 млрд, из них расходы на капитальные инвестиции составили 1,54 млрд грн, на программу ремонтов и технического обслуживания - 789 млн грн, на программу обеспечения материально-техническими ресурсами - 743 млн грн", - сообщили в компании
Одними из самых больших проектов, куда были вложены капитальные инвестиции, стали реконструкция блока подготовки топливного, пускового, импульсного газа дожимной компрессорной станции Бильче-Волица (Львовская область), капитальный ремонт участка длиной 27 км транзитного магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, реконструкция установки осушки газа Червонопартизанского подземного хранилища газа (Черниговская область).
Ране сообщалось, что транзит российского газа через украинскую ГТС побил рекорд последних семи лет, достигнув 80,8 млрд кубометров.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер
ТОП-НОВОСТИ
|Волкер назвал встречу с Сурковым шагом назад
|Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Физлица-предприниматели за 10 мес.-2017 увеличили уплату единого налога на 52% к аналогичному периоду 2016г
|Капитальные инвестиции в ГТС Украины выросли в 1,5 раза
|Золото незначительно снижается в цене после роста на слабом долларе
|Цены на нефть снижаются 28 ноября в ожидании встречи ОПЕК+
|Задолженность по выплате зарплаты в Украине в октябре сократилась на 0,4% - Госстат
|Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК, Brent торгуется у $63,5 за баррель
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
Это интересно
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году