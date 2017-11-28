Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство

(добавлен текст после 4 абз. в новости, розданной 27 ноября)

Профицит государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2017 года составил 1,4 млрд грн за счет профицита по специальному фонду в 27,7 млрд грн, вызванного спецконфискацией на сумму около 30 млрд грн в апреле этого года, сообщает Государственная казначейская служба.

Согласно ее данным, по общему фонду дефицит за 10 месяцев этого года составил 26,3 млрд грн.

В октябре госбюджет был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, в том числе по общему фонду – 12,6 млрд грн, что ниже сентябрьских показателей – соответственно 23,47 млрд грн и 22,8 млрд грн.

Госказначейство указывает, что плановый дефицит на текущий год составляет 80,89 млрд грн, в том числе по общему фонду – 62,33 млрд грн.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета составили в январе-октябре 2017 года 647,46 млрд грн при запланированных 789,56 млрд грн. В том числе общий фонд получил 568 млрд грн при запланированных 550,834 млрд грн, тогда как доходы специального фонда составили 79,37 млрд грн, что на 8,47 млрд грн ниже запланированного показателя.

Расходы госбюджета за десять месяцев составили 646 млрд грн, в том числе общего фонда – 597,45 млрд грн, спецфонда – 48,78 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в январе-октябре составили 400,35 млрд грн при плане 486,147 млрд грн, в том числе общего фонда – 370 млрд грн, спецфонда - 30,3 млрд грн. Расходы местных бюджетов составили 370 млрд грн, в том числе расходы общего фонда достигли 313 млрд грн, а спецфонда – 56,7 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Госказначейства, сводный бюджет за 10 месяцев текущего года был сведен с профицитом в 31,2 млрд грн при доходах в 824 млрд грн. В том числе по общему фонду профицит составил 28 млрд грн, по спецфонду – 3,2 млрд грн.

Как сообщалось, в 2016 году дефицит госбюджета Украины составил 70,13 млрд грн, или 2,94% ВВП, в том числе по общему фонду – 63,74 млрд грн, при установленном предельном размере дефицита на уровне 83,69 млрд грн, в том числе общего фонда – 68,89 млрд грн.

Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду – 62,34 млрд грн.

Доходы госбюджета запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы – 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.

По общему фонду госбюджета намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и потратить 739,71 млрд грн, нарастив показатели прошлого года соответственно на 17,2% и 15,1%.