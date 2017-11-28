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Украина намерена привлечь €1,8 млрд в рамках проекта финпомощи от Еврокомиссии на 2018-2019
16:30 27.11.2017 |
Украина намерена привлечь 1,8 млрд евро в рамках проекта финансовой помощи от Еврокомиссии на 2018-2019 года.
Об этом Українським Новинам в эксклюзивном комментарии сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Новая программа предусматривает выделение финансирования Украины ориентировочно в размере 1,8 млрд евро. Это новый шаг к усилению взаимодействия с Европейским Союзом. Похожие программы помогли нашим соседям развиваться, в частности, внедрять важные реформы и улучшать инфраструктуру", - сказал министр.
По его словам, была достигнута договоренность, что условия этой программы финансирования будут отвечать основным приоритетам правительства и стратегическим целям страны.
"Детальные условия мы будем рассматривать и обсуждать с нашими европейскими коллегами в ближайшее время. Работу по этому вопросу Минфин уже начинает на этой неделе. Обе стороны нацелены на ускорение получения первого транша новой программы, поэтому впереди много работы по разработке детального плана программы. Но подчеркну, что это должна быть практичная программа - ее условия должны быть нацелены на поддержку реализации наиболее актуальных реформ, в частности, внедрение уже принятых законов", - подытожил Данилюк.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко сообщил журналистам по итогам саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе (Бельгия) о том, что 27 ноября - 3 декабря Европейская комиссия обнародует коммюнике относительно проекта макрофинансовой помощи Украине на 2018-2019 годы.
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис допускает выделение Украине третьего транша в 600 млн евро макрофинансовой помощи в декабре текущего года.
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