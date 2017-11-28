Упрощение регистрации РРО займет 2-3 месяца - участники рабгруппы при Минфине

Порядок регистрации регистратора расчетных операций (РРО) удастся упростить в ближайшие два-три месяца, сообщил участник рабочей группы при Министерстве финансов Украины по вопросу применения РРО Андрей Панасюк.

"Скорее всего, в ближайшее время мы сможем немного упростить 547-й приказ Министерства финансов, который регулирует порядок регистрации, пломбирования РРО. Мы его частично упростим. А вот перевести этот процесс полностью в электронную форму - неординарное техническое решение, нуждающееся в подготовке. В принципе работа (по внесению изменений в законодательство - ИФ) займет два-три месяца", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в понедельник.

Как отметил другой участник рабочей группы Игорь Дядюра, речь, в частности, идет о сокращении количества необходимой документации при регистрации РРО, так как существующая процедура регистрации аппарата сложная и состоит из восьми шагов.

"При регистрации РРО не нужно будет нести (в Государственную фискальную службу - ИФ) договор об аренде помещения, договор о покупке аппарата. В случае регистрации 600 РРО достаточно будет одной копии сервисного договора, а не 600, как сейчас. Мы спорим, нужна ли книга учета расчетных операций (КУРО). Есть согласие на том, чтобы убрать из соответствующего пункта о КУРО слово "ежедневно". То есть подклеивать чеки в эту книгу можно будет не ежедневно", - уточнил И.Дядюра.

Руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмитрий Гарный также отметил массовый характер проверок кассовой дисциплины органами Государственной фискальной службы. Он подчеркнул, что сами проверки проводятся в правовом поле и касаются, в первую очередь, предпринимателей, установивших РРО добросовестно. Однако устаревшее и запутанное законодательство до конца невыполнимо, отметил он.

Как сообщалось, группа депутатов коалиционной фракции БПП предлагает устранить возможность для крупного бизнеса пользоваться льготами "упрощенцев", расширив практику использования кассовых аппаратов и повысив требования к ведению учетных книг.

Соответствующий законопроект правок в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы о мерах по детенизации оборота товаров и услуг (№7142) зарегистрирован в Верховной Раде.