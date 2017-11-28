Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 01:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Упрощение регистрации РРО займет 2-3 месяца - участники рабгруппы при Минфине
15:46 27.11.2017 |
Порядок регистрации регистратора расчетных операций (РРО) удастся упростить в ближайшие два-три месяца, сообщил участник рабочей группы при Министерстве финансов Украины по вопросу применения РРО Андрей Панасюк.
"Скорее всего, в ближайшее время мы сможем немного упростить 547-й приказ Министерства финансов, который регулирует порядок регистрации, пломбирования РРО. Мы его частично упростим. А вот перевести этот процесс полностью в электронную форму - неординарное техническое решение, нуждающееся в подготовке. В принципе работа (по внесению изменений в законодательство - ИФ) займет два-три месяца", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в понедельник.
Как отметил другой участник рабочей группы Игорь Дядюра, речь, в частности, идет о сокращении количества необходимой документации при регистрации РРО, так как существующая процедура регистрации аппарата сложная и состоит из восьми шагов.
"При регистрации РРО не нужно будет нести (в Государственную фискальную службу - ИФ) договор об аренде помещения, договор о покупке аппарата. В случае регистрации 600 РРО достаточно будет одной копии сервисного договора, а не 600, как сейчас. Мы спорим, нужна ли книга учета расчетных операций (КУРО). Есть согласие на том, чтобы убрать из соответствующего пункта о КУРО слово "ежедневно". То есть подклеивать чеки в эту книгу можно будет не ежедневно", - уточнил И.Дядюра.
Руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмитрий Гарный также отметил массовый характер проверок кассовой дисциплины органами Государственной фискальной службы. Он подчеркнул, что сами проверки проводятся в правовом поле и касаются, в первую очередь, предпринимателей, установивших РРО добросовестно. Однако устаревшее и запутанное законодательство до конца невыполнимо, отметил он.
Как сообщалось, группа депутатов коалиционной фракции БПП предлагает устранить возможность для крупного бизнеса пользоваться льготами "упрощенцев", расширив практику использования кассовых аппаратов и повысив требования к ведению учетных книг.
Соответствующий законопроект правок в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы о мерах по детенизации оборота товаров и услуг (№7142) зарегистрирован в Верховной Раде.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
|США выступают против российского участия в миссии ООН в Донбассе
|Задержания людей Семенченко: Когда Саакашвили заявит о эскадронах смерти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Задолженность по выплате зарплаты в Украине в октябре сократилась на 0,4% - Госстат
|Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК, Brent торгуется у $63,5 за баррель
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
|Украина намерена привлечь €1,8 млрд в рамках проекта финпомощи от Еврокомиссии на 2018-2019
|Упрощение регистрации РРО займет 2-3 месяца - участники рабгруппы при Минфине
|Офис крупных налогоплательщиков отчитался за 10 мес.-2017 об остановке сомнительных операций на 6 млрд грн
Это интересно
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов