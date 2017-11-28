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Офис крупных налогоплательщиков отчитался за 10 мес.-2017 об остановке сомнительных операций на 6 млрд грн
13:18 27.11.2017 |
Специалисты Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) за январь-октябрь 2017 года выявили сомнительных операций на сумму почти 6 млрд грн, сообщается на сайте ведомства.
"В основном это бестоварные операции, которые генерируются предприятиями - так называемыми "встречными транзитами", которые занимаются подменой товарных позиций. Все эти операции совершаются лишь на бумаге и не имеют отношения к реальному обороту товаров и услуг", - поясняется в сообщении ведомства в понедельник.
Офис крупных налогоплательщиков оценивает экономию для бюджета до 1,2 млрд в результате остановки формирования кредита НДС на оборотную сумму в 6 млрд грн, отмечено в сообщении.
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