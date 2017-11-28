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Сектор офисной недвижимости Киева станет одним из ключевых для инвесторов в 2018 году
Секторы офисной недвижимости, рекреации, здравоохранения и образования в Киеве станут ключевыми в 2018 году, как со стороны локальных, так и иностранных инвесторов.
Такое мнение озвучил директор КП «Киевское инвестиционное агентство», Олег Мистюк.
По его словам, Украина накопила много потенциальных инвестиционных сделок, а пакет предложений для инвесторов уже сформирован. Но не было главного - уверенности инвесторов и подтверждения, что финансовое состояние Украины стабилизировалось.
«В этом году мы получили такое подтверждение от наших международных партнеров», - подчеркнул Мистюк.
Гендиректор агентства обратил внимание на факт, свидетельствующий о том, что экономика восстанавливается, а бизнес расширяется. На это, по его словам, указывает практически 100% заполненность бизнес-центров, чего не было еще 1,5-2 года назад. Арендные ставки пока еще низкие, но сам факт того, что в Киеве может возникнуть дефицит офисной недвижимости, подтверждает положительный тренд в экономике.
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