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Ремонт дорог пойдет на пользу украинской экономике - Bloomberg
11:36 27.11.2017 |
Украинскую экономику ждет определенная стимуляция на фоне того, как политики собираются восстанавливать систему дорог, которая приходила в упадок после распада СССР четверть века назад.
Об этом пишет Bloomberg.
Украинские чиновники, в частности премьер-министр Владимир Гройсман, пытаются привлечь избирателей перед голосованием 2019 года, выделив беспрецедентные суммы на ремонт дорог, которые последний отчет Global Competitiveness Report назвал худшими в Европе.
Инвестиции составят 1,4% от ВВП Украины, что в четыре раза больше, чем Киев потратил во время подготовки к чемпионату "Евро-2012".
Издание цитирует украинского политолога Владимира Фесенко, который считает, что все это "напоминает пиар". Однако, McKinsey Global Institute считает, что каждый доллар, потраченный на инфраструктуру, может в долгосрочной перспективе принести экономике дополнительные 20 центов за счет повышения производительности.
"Это хорошая инвестиция. У инфраструктуры высокий мультипликатор, а в регионах дороги - это ключевая инфраструктура", - считает член совета Национального банка и профессор Университета Питсбурга Тимофей Милованов.
По его мнению, если будет обеспечен эффективный контроль за качеством, то кампания по восстановлению дорог закончится "не просто пиаром".
В "Укравтодоре" говорят, что в начале этого года 95% дорог в стране были в плохом состоянии.
С 2015 года было отремонтировано лишь 3600 километров дорог, а это всего 1,3% от общего количества.
Напомним, в проекте госбюджета на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).
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