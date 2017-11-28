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Минфин 22 ноября погасил валютные ОВГЗ на $300 млн
09:51 27.11.2017 |
Министерство финансов в среду, 22 ноября, погасило валютные облигации внутреннего госзайма на 300 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Минфин погасил валютные госбумаги со сроком обращения 546 дней номинальной стоимостью 271 млн долларов.
Бумаги выпускались под 7,52% годовых.
Как сообщали Українські Новини, за 10 месяцев Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 26,6 млрд гривен и $718 млн за счет размещения ОВГЗ.
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