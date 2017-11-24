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В 2018 году выпустим евробонды на 2 миллиарда долларов - Данилюк
21:35 24.11.2017 |
Украина намерена в 2018 году выйти на долговые рынки с евробондами на сумму 2 миллиарда долларов.
Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Reuters в Брюсселе.
Данилюк заявил, что прогресс в переговорах с МВФ зависит от создания Антикоррупционного суда и достижения договоренностей о тарифах на газ.
"На данный момент у нас действительно есть некоторые проблемы. Они будут решены. Что касается денег, я думаю, это будет в начале следующего года", - добавил министр.
По данным Национального банка, размер следующего транша также может составить около 2 миллиардов долларов.
Данилюк сказал, что договоренности с МВФ предусматривают, что в следующем году Киев может занять на рынке 2 миллиарда долларов.
"Мы не будем спешить на рынок, но у нас есть хорошая история, чтобы рассказать инвесторам", - сказал он и добавил, что заимствования пойдут на выплаты по долгам, а деньги МВФ будут направлены на наращивание валютных резервов Украины.
Также Данилюк признал, что стране до сих пор не удается заработать на приватизации.
"Украина постоянно терпит неудачу в процессе приватизации, и это вызывает беспокойство", - сказал он.
Министр напомнил, что в госсобственности остаются 3.000 компаний, в том числе 100 крупных.
"Приватизация - приоритет номер один, важно привлечь иностранных инвесторов. Крупные государственные компании мешают рынку, они похожи на черную дыру", - сказал Данилюк.
Согласно проекту госбюджета, Украина хочет получить в 2018 году 22 миллиарда гривен (817,84 миллиона долларов) от приватизации по сравнению с 3,5 миллиарда в этом году.
Напомним, в сентябре этого года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.
Украина разместила свой первый выпуск евробондов на сумму 3 миллиарда долларов.
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