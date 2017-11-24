Капинвестиции в Украине за январь-сентябрь 2017 г. возросли на 20,7% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-сентябре 2017 года возросли на 20,7%, тогда как в январе-сентябре 2016 года - на 16,4%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно данным Госстата, за девять месяцев 2017 года освоено 259,5 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения АТО).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксировано в Запорожской (на 52%), Тернопольской (на 49,9%), Львовской (на 36,5%), Черниговской (на 35,9%), Винницкой (на 34,5%), Херсонской (на 31,5%), Днепропетровской (на 29,3%), Одесской (на 28,7%), Донецкой и Черкасской (на 23,9%), Полтавской (на 22,9%), Житомирской (на 22,6%) областях, Киеве (на 22,5%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Киевской (на 6%) области.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в январе-сентябре текущего года зафиксирован в сфере искусства, спорта и развлечений (на 74,3%); здравоохранении (на 73,0%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 58,9%); образовании (на 55,0%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 36,7%); профессиональной, научной и технической деятельности (на 35,6%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 31,3%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 30,9%); промышленности (на 22,0%); финансовой и страховой деятельности (на 14,8%); в сфере информации и телекоммуникаций (на 14,3%); рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка - 13,1%; строительстве (на 9,2%).

При этом в сфере недвижимости падение капинвестиций составило 26,4%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 72,7% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства - 49,7%, в здания и сооружения - 42,7% всех инвестиций

На капитальный ремонт активов направлено 20,6 млрд капитальных инвестиций (7,9% от общего объема).

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2016 году возросли на 18%.

Капитальные инвестиции по видам активов за январь-сентябрь 2017 г.

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 259545,0 100,0 Инвестиции в материальные активы 250322,3 96,4 жилые здания 33221,7 12,8 нежилые сооружения 33364,6 12,9 инженерные сооружения 44265,3 17,0 машины, оборудование и инвентарь 95018,3 36,6 транспортные средства 34103,7 13,1 земля 731,8 0,3 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 2354,7 0,9 другие материальные активы 7262,2 2,8 инвестиции в нематериальные активы 9222,7 3,6 из них программное обеспечение и базы данных 3955,7 1,5 права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 3972,2 1,5

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-сентябрь2017 г.

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 259545,0 100,0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 5271,6 2,0 средств местных бюджетов 17420,9 6,7 собственных средств предприятий и организаций 188572,6 72,7 кредиты банков и другие займы 14187,3 5,5 средства иностранных инвесторов 4790,4 1,8 средств населения на жилищное строительство 21951,7 8,5 других источников финансирования 7350,5 2,8

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2017г.

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к общему объему, % к январю-сентябрю2016г, % Справка: январь-сентябрь 2016г к январю-сентябрю 2015г, % Всего¹ 259545,0 100,0 120,7 116,4 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 40980,3 15,8 136,7 162,7 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 40490,1 15,6 137,8 164,3 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 459,5 0,2 80,8 108,7 Рыболовство, рыбоводство 30,7 0,0 100,6 109,1 Промышленность 87180,8 33,6 122,0 115,5 Строительство 33636,1 13,0 109,2 101,1 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 19532,3 7,5 106,4 127,6 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 1741,6 0,7 153,6 115,8 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 12513,0 4,8 103,3 130,1 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 5277,7 2,0 103,8 124,6 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 19905,7 7,7 130,9 122,9 Наземный и трубопроводный транспорт 12502,6 4,8 157,9 132,7 водный транспорт 163,1 0,1 126,1 49,3 Авиационный транспорт 842,8 0,3 154,9 108,0 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 6285,1 2,4 96,4 116,9 Почтовая и курьерская деятельность 112,1 0,1 202,3 371,9 Временное размещения и организация питания 990,5 0,4 100,8 129,5 -временное размещение 570,1 0,2 102,8 113,2 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 420,4 0,2 98,4 156,8 Информация и телекоммуникации 11224,7 4,3 114,3 45,8 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 2034,8 0,8 96,8 100,2 Телекоммуникации (электросвязь) 8019,6 3,1 118,4 37,0 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 1170,3 0,4 116,7 131,8 Финансовая и страховая деятельность 5291,6 2,0 114,8 105,0 Операции с недвижимостью 10320,6 4,0 73,6 194,3 Профессиональная, научная и техническая деятельность 4164,0 1,6 135,6 130,6 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 2893,4 1,1 125,9 123,1 Научные достижения и разработки 778,5 0,3 227,7 118,7 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 492,1 0,2 113,1 220,0 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 7620,9 2,9 131,3 155,0 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 13246,4 5,1 158,9 150,3 Образование 1500,2 0,6 155,0 144,6 Здравоохранение и социальная помощь 2801,8 1,1 173,0 183,2 Искусство, спорт, развлечение и отдых 835,4 0,3 174,3 57,6 Предоставление других видов услуг 313,7 0,1 166,8 134,7

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.