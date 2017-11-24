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Капинвестиции в Украине за январь-сентябрь 2017 г. возросли на 20,7% - Госстат
18:00 24.11.2017 |
Капитальные инвестиции в Украине в январе-сентябре 2017 года возросли на 20,7%, тогда как в январе-сентябре 2016 года - на 16,4%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно данным Госстата, за девять месяцев 2017 года освоено 259,5 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения АТО).
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксировано в Запорожской (на 52%), Тернопольской (на 49,9%), Львовской (на 36,5%), Черниговской (на 35,9%), Винницкой (на 34,5%), Херсонской (на 31,5%), Днепропетровской (на 29,3%), Одесской (на 28,7%), Донецкой и Черкасской (на 23,9%), Полтавской (на 22,9%), Житомирской (на 22,6%) областях, Киеве (на 22,5%).
Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Киевской (на 6%) области.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в январе-сентябре текущего года зафиксирован в сфере искусства, спорта и развлечений (на 74,3%); здравоохранении (на 73,0%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 58,9%); образовании (на 55,0%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 36,7%); профессиональной, научной и технической деятельности (на 35,6%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 31,3%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 30,9%); промышленности (на 22,0%); финансовой и страховой деятельности (на 14,8%); в сфере информации и телекоммуникаций (на 14,3%); рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка - 13,1%; строительстве (на 9,2%).
При этом в сфере недвижимости падение капинвестиций составило 26,4%.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 72,7% общего объема.
Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства - 49,7%, в здания и сооружения - 42,7% всех инвестиций
На капитальный ремонт активов направлено 20,6 млрд капитальных инвестиций (7,9% от общего объема).
Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2016 году возросли на 18%.
Капитальные инвестиции по видам активов за январь-сентябрь 2017 г.
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|259545,0
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|250322,3
|96,4
|жилые здания
|33221,7
|12,8
|нежилые сооружения
|33364,6
|12,9
|инженерные сооружения
|44265,3
|17,0
|машины, оборудование и инвентарь
|95018,3
|36,6
|транспортные средства
|34103,7
|13,1
|земля
|731,8
|0,3
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|2354,7
|0,9
|другие материальные активы
|7262,2
|2,8
|инвестиции в нематериальные активы
|9222,7
|3,6
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|3955,7
|1,5
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|3972,2
|1,5
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-сентябрь2017 г.
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|259545,0
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|5271,6
|2,0
|средств местных бюджетов
|17420,9
|6,7
|собственных средств предприятий и организаций
|188572,6
|72,7
|кредиты банков и другие займы
|14187,3
|5,5
|средства иностранных инвесторов
|4790,4
|1,8
|средств населения на жилищное строительство
|21951,7
|8,5
|других источников финансирования
|7350,5
|2,8
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2017г.
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к общему объему, %
|к январю-сентябрю2016г, %
|Справка: январь-сентябрь 2016г к январю-сентябрю 2015г, %
|Всего¹
|259545,0
|100,0
|120,7
|116,4
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|40980,3
|15,8
|136,7
|162,7
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|40490,1
|15,6
|137,8
|164,3
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|459,5
|0,2
|80,8
|108,7
|Рыболовство, рыбоводство
|30,7
|0,0
|100,6
|109,1
|Промышленность
|87180,8
|33,6
|122,0
|115,5
|Строительство
|33636,1
|13,0
|109,2
|101,1
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|19532,3
|7,5
|106,4
|127,6
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|1741,6
|0,7
|153,6
|115,8
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|12513,0
|4,8
|103,3
|130,1
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|5277,7
|2,0
|103,8
|124,6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|19905,7
|7,7
|130,9
|122,9
|Наземный и трубопроводный транспорт
|12502,6
|4,8
|157,9
|132,7
|водный транспорт
|163,1
|0,1
|126,1
|49,3
|Авиационный транспорт
|842,8
|0,3
|154,9
|108,0
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|6285,1
|2,4
|96,4
|116,9
|Почтовая и курьерская деятельность
|112,1
|0,1
|202,3
|371,9
|Временное размещения и организация питания
|990,5
|0,4
|100,8
|129,5
|-временное размещение
|570,1
|0,2
|102,8
|113,2
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|420,4
|0,2
|98,4
|156,8
|Информация и телекоммуникации
|11224,7
|4,3
|114,3
|45,8
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|2034,8
|0,8
|96,8
|100,2
|Телекоммуникации (электросвязь)
|8019,6
|3,1
|118,4
|37,0
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|1170,3
|0,4
|116,7
|131,8
|Финансовая и страховая деятельность
|5291,6
|2,0
|114,8
|105,0
|Операции с недвижимостью
|10320,6
|4,0
|73,6
|194,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|4164,0
|1,6
|135,6
|130,6
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|2893,4
|1,1
|125,9
|123,1
|Научные достижения и разработки
|778,5
|0,3
|227,7
|118,7
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|492,1
|0,2
|113,1
|220,0
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|7620,9
|2,9
|131,3
|155,0
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|13246,4
|5,1
|158,9
|150,3
|Образование
|1500,2
|0,6
|155,0
|144,6
|Здравоохранение и социальная помощь
|2801,8
|1,1
|173,0
|183,2
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|835,4
|0,3
|174,3
|57,6
|Предоставление других видов услуг
|313,7
|0,1
|166,8
|134,7
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
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