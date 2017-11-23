Госказначейство возместило 81,4 млрд гривен НДС с начала работы нового реестра возмещения налога

Министерство финансов констатирует, что Государственная казначейская служба за время работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 81,4 млрд гривен налога.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Отмечается, что Минфин постоянно работает над совершенствованием системы мониторинга рисков по НДС.

17 ноября 2017 года вступил в силу приказ Минфина №926 об изменениях в критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Система мониторинга рисков с НДС введена для ликвидации возможностей для недобросовестных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) использовать схемы для уклонения от налогообложения.

Система является неотъемлемой частью процесса автоматического возмещения НДС, благодаря которому с апреля плательщикам уже возмещено 81,4 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.