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Госказначейство возместило 81,4 млрд гривен НДС с начала работы нового реестра возмещения налога
11:33 23.11.2017 |
Министерство финансов констатирует, что Государственная казначейская служба за время работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 81,4 млрд гривен налога.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
Отмечается, что Минфин постоянно работает над совершенствованием системы мониторинга рисков по НДС.
17 ноября 2017 года вступил в силу приказ Минфина №926 об изменениях в критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.
Система мониторинга рисков с НДС введена для ликвидации возможностей для недобросовестных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) использовать схемы для уклонения от налогообложения.
Система является неотъемлемой частью процесса автоматического возмещения НДС, благодаря которому с апреля плательщикам уже возмещено 81,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
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